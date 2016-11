Un total de 298 traballadores de Popular e Pastor adhírense ao ERE en Galicia tras pedir a baixa voluntaria 370

As 298 adhesións resultan de restar ás 370 solicitudes os "excesos" en colectivos que tiñan cotas, segundo explicou o banco. Nun comunicado remitido este luns -o prazo concluíu o pasado venres 18- apunta que o número total de adhesións voluntarias no conxunto estatal ascende a 2.977, que queda en 2.637 descontados eses "excesos".

En concreto, Madrid (685), Cataluña (477), Andalucía (438) e Galicia (370) son as autonomías que rexistraron maior número de solicitudes voluntarias.

O equipo na comunidade galega está composta por case 1.800 empregados -1.796 segundo os números da entidade a 31 de marzo, algo menos de 1.300 en Pastor e algo máis de 500 en Popular-. En oficinas, son 259, unhas 30 de Popular e máis de 225 de Pastor.

Inicialmente, Popular formulou que a súa reestruturación afectase a uns 450 traballadores en Galicia, o 15% do total -case 3.000 persoas-, pero estas cifras foron baixando ata uns 2.592 empregados para toda España -unhas 400 en Galicia segundo as estimacións dos sindicatos-.

En 2012, a integración de Pastor en Popular xa significou un importante proceso de axuste, con prexubilacions e traslados que se saldaron nunhas 800 saídas.

CONXUNTO ESTATAL

En toda España, 2.977 traballadores solicitaron a baixa voluntaria no proceso de axuste do Banco Popular. Se se desconta o exceso naqueles colectivos que tiñan cota, a cifra de adhesións efectivas sitúase en 2.637 empregados.

Así, o banco considera que o período de adhesións voluntarias se pechou "con rotundo éxito", ao haber excedente naquelas categorías que contaban con cota.

"O acordo cumpriu cos compromisos adquiridos pola entidade na ampliación de capital, dentro dos prazos previstos, mediante o diálogo permanente e co consenso dos sindicatos", indicou.

En concreto, un total de 1.621 persoas adscribiuse ás baixas voluntarias no grupo de traballadores de 59 anos ou máis a 31 de decembro de 2016, o 98% dos traballadores en idade de prexubilación.

Un total de 284 traballadores do colectivo de 58 anos a 31 de decembro deste ano acolleuse á baixa, o 90% dos empregados pertencentes a ese grupo. Este colectivo estaba limitado a 200 persoas.

Dentro do grupo de traballadores entre 55 e 57 anos, un total de 356 persoas optaron pola baixa voluntaria, o que representa o 61% dos profesionais do banco neste grupo. A cota máxima era de 100 empregados.

Finalmente, 79 persoas solicitaron acollerse á baixa voluntaria no grupo de traballadores de entre 50 e 54 anos, 105 no de entre 45 e 49 anos e 402 no de 45 anos.

O banco indica que no caso das excedencias voluntarias, compensadas durante tres anos e prorrogable por un ano máis para empregados menores de 50 anos e con máis de 10 anos de antigüidade, recibíronse 130 solicitudes.

POR SEPARADO POR CC.AA.

Por comunidades, 438 traballadores pediron acollerse á baixa voluntaria en Andalucía, 41 en Aragón, 52 en Principado de Asturias, 96 en Baleares, 42 en Canarias, 9 en Cantabria, 237 en Castilla e León, 45 en Castilla-La Mancha, 477 en Cataluña, 199 en Comunidade Valenciana, 17 en Extremadura, 370 en Galicia, 685 en Madrid, 52 en Murcia, 67 en Navarra, 132 en País Vasco, 13 en La Rioja, 1 en Ceuta e 4 en Melilla.

Estas cifras teñen en conta o total de peticións recibidas, pero non aplican os descontos no caso daqueles colectivos que tiñan cotas.

A entidade que preside Ángel Ron recordou que o acordo asinado cos sindicatos para o plan de axuste afecta 2.592 empregados de Popular e Pastor. Con este proceso de axuste, o banco investirá 375 millóns de euros e aforrará entre 175 e 200 millóns de euros anuais, que empezarán a ser efectivos a partir do primeiro trimestre de 2017.