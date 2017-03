“La suspensión en la CEG ha sido una decisión arriesgada pero hoy no tengo ninguna duda”

El consejo asesor de la CEP ha refrendado la decisión de suspensión temporal. ¿Qué supone?

Un espaldarazo de los grandes empresarios de Pontevedra que se sentaron en el consejo asesor. No sólo en la decisión con respecto a la CEG, sino también en la línea estratégica y decisiones que se están tomando en los últimos dos años en la Confederación. Hoy nos hemos sentado con 25 empresarios muy potentes, de sectores estratégicos de la provincia, y cuando hemos puesto sobre la mesa todo lo que hemos hecho y cuál es nuestra estrategia y defensa del sector empresarial y del territorio nos han mostrado su apoyo por unanimidad.



¿Quién forma el consejo asesor?

Tenían que haber venido 40 y han venido 25. Estaba el director general de Ence, el presidente de Barreras, el presidente de Ceaga, Darlim, Clúster del Granito, Grupo Vithas, Mercadona, Sabadell, Abanca y Pastor. Mucho peso.



Y ha sentido el respaldo.

Hemos sentido el respaldo de lo que venimos haciendo. Han sido conscientes de que el primer año fue muy duro y el siguiente también y ahora tenemos un futuro por delante. Han comprendido lo que hemos hecho estos dos años. Han sido todo palabras de cariño, de ánimo y apoyo.



¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se lleva también a la asamblea?

Si. Era un compromiso de presentar cuentas en el primer trimestre del año y ya la teníamos convocada para el día 31. Hay un punto específico que es análisis de la situación de la CEG y vamos a someter a refrendo el acuerdo de Lalín.



Ya han puesto en marcha esta suspensión temporal porque ya se ha producido la primera reunión en la que la CEP no estuvo presente.

Si. El primer comité ejecutivo. El único punto en el orden del día era nuevamente situación económica de la CEG y nosotros ya hemos dicho que a todos aquellos comités y juntas directivas en las que sigamos hablando de nuestro ombligo no vamos a ir. No tiene sentido seguir perdiendo cuatro horas en cada reunión hablando de la hipoteca, de si echamos a A o B o del artículo de los estatutos. Esto no es lo que quieren los empresarios. Y si tenía alguna duda, después de lo de Lalín y de lo de hoy (por ayer) no tengo ninguna duda. Los empresarios quieren Galicia, quieren economía, quieren crecimiento, quieren competitividad.



Además tienen muchos asuntos encima de la mesa.

Me han atacado la última semana acusándome de ambiciones personales y hoy me he comprometido a que si mañana o dentro de un mes o dentro de un año se convocan elecciones en la CEG, Jorge Cebreiros no se va a presentar. Tengo un compromiso con Pontevedra y lo acabaré dentro de dos años en Pontevedra. Por tanto cualquiera que salga diciendo que es un tema personal, que lo queremos es desbancar a alguien, no entiende el mensaje. Tenemos que centrarnos en los problemas que son de Galicia. El hecho de que no tengamos una buena conexión entre Vigo y Oporto no es un tema de Vigo, es de Galicia. Cuando estamos diciendo que queremos un tráfico de pasajeros AVE que haga Vigo-Ourense-Madrid en dos horas y media es para que nuestros vecinos del norte de Portugal salgan por Vigo y no por Lisboa. Y cuando hablamos de tráfico de mercancías es para que la fachada atlántica sea competitiva, con Portugal y con Marruecos.



La decisión ha impactado porque los empresarios habían mostrado más un ánimo de tapar las vergüenzas.

La manta tiene un tamaño y algo se tiene que destapar. Lo que no puede ser es que sigamos así. En dos años hemos tenido tres presidentes en la CEG y el último año hablando de estatutos, situación económica y plan de viabilidad. Los empresarios de Pontevedra hemos decidido que queremos emplear nuestras horas en lo que nos preocupa. Ha sido una decisión arriesgada y lo sé. Pero ha sido muy meditada. También si no era ratificada lo que iba a hacer era irme.



¿La CEG camina a la desaparición?

Yo creo que camina hacia una transformación y los que están al frente tienen que pensar que esto no es un golpe de estado ni una pataleta. Es una llamada a la reflexión.