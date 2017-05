Sindicatos reclaman en Vigo recuperar los salarios

nnnVigo celebró ayer el Primero de Mayo con tres manifestaciones que recorrieron la ciudad. Los sindicatos estiman que en las dos más grandes participaron 10.000 personas en cada una; mientras que en la tercera alternativa llegaron al millar. Todos los sindicatos centraron su protesta en las condiciones de los trabajadores y la precariedad laboral.

La CIG reivindicó durante su manifestación en Vigo, la central de Galicia, la subida de los salarios y la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis. La protesta la encabezó el secretario general del sindicato nacionalista, Suso Seixo, y el dirigente comarcal, Alberto Gonçalves. Seixo denunció los "recortes enormes en materia de derechos" que llevaron a un "retroceso en materia de contratación, jornada laboral, despido, prestaciones por desempleo, pensiones, negociación colectiva y libertades públicas" con consecuencias para "amplios sectores de las clases populares de Galicia".

En su discurso Suso Seixo fue claro al asegurar que actualmente se daban "las condiciones óptimas para convocar una huelga general" y forzar así un "cambio de actitud" en la oposición al observar que durante el periodo electoral "hicieron promesas" pero que ahora se dedican a hacer "márketing".

A la manifestación acudió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que consideró "inmoral" que en el PP "pregonen una salida de la crisis cuando miles de trabajadores siguen en paro y en situación de precariedad" y reclamó que la Xunta cambie la ley para que los contratos en prácticas tengan un salario equivalente al mínimo interprofesional.

También participó de la jornada reivindicativa el portavoz de En Marea, Luís Villares, que sostuvo por su parte que "la recuperación económica no está llegando a todo el mundo", y reclamó la derogación de las dos reformas laborales.

Multitudinaria, más que otros años, también fue la marcha de UGT y CC OO en Vigo, aunque este Primero de Mayo no era la central, que fue en A Coruña.

La manifestación salió pasadas las 11.30 horas del cruce de Vía Norte y en ella se pudo ver al alcalde, Abel Caballero, y buena parte de los concejales socialistas, así como al concejal de En Marea, Rubén Pérez. Ambos sindicatos coincidieron en reclamar la recuperación de los salarios y la derogación de la reforma laboral que calificaron “de la precariedad”.

La secretaria general de la unión comarcal de CC OO de Vigo, Amelia Pérez, precisó que “hoy no es un día festivo, sino reivindicativo” y quiso “denunciar la situación de corrupción” por la que considera que “el presidente del Gobierno debería dimitir”. Reclamó “salarios dignos” y recordó que “otras políticas son posibles y lo hemos visto en Portugal con un gobierno tripartito de izquierdas”.

El portavoz de la gestora de UGT Vigo, Domingo Barros, reivindicó “derogar las últimas reformas laborales que instauraron la precariedad” y reclamó “un plan de choque por el empleo para los que tienen más dificultades”. Volvió a pedir una prestación de ingresos mínimos y un plan para la industria. Concluyó reclamando de nuevo el indulto para Carlos y Serafín, los sindicalistas vigueses condenados a prisión por participar en un piquete.

Una tercera marcha recorrió ayer las calles de Vigo en la que se unieron seis sindicatos: STEG, CGT, Sagap, SE, CUT y SF-Intersindical. n