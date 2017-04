Sindicatos y Pescanova volverán a negociar tras Semana Santa

n n n Sindicatos y Nueva Pescanova retomarán las negociaciones cuando sus posturas sean "más cercanas" tras suspenderlas el domingo de madrugada, tras horas de "tira y afloja", al no conseguir llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Las cuatro jornadas de mediación se consumieron sin acuerdo, aunque hubo acercamiento en algunos asuntos (modelo de contratación, mantenimiento del empleo y flexibilidad), el de las categorías fue el insalvable.

Fuentes sindicales explicaron que, previsiblemente y por cuestiones de calendario, las negociaciones se retomarán tras Semana Santa. No obstante, ambas partes acordaron que el próximo martes 11 de abril enviarán a la mediación, que lleva el inspector jefe de Trabajo de la provincia, José María Casas de Ron, sendas propuestas por escrito y en sobre cerrado.

De este modo, la mediación valorará ambas y decidirá si se acercan lo suficiente como para volver a retomar las negociaciones. Si esto es así, entonces se celebrarán dos reuniones en las que se tratará de buscar una solución.

En concreto, los tres puntos claves de la negociación, tal y como precisaron las mismas fuentes sindicales, son la flexibilidad, la cuestión salarial y las nuevas contrataciones. En lo que respecta a este último punto, estas fuentes criticaron que la empresa pretende que los nuevos trabajadores cobren entre "un 30 y un 40 por ciento" menos, hecho que ven "insalvable" y en el que "no están dispuestos a ceder".

Y es que, a su juicio, se trata de "abaratar la mano de obra", creando "dos velocidades salariales" en la empresa: la de los antiguos empleados y la de los nuevos.

Sobre la cuestión salarial, los sindicatos piden un alza del IPC y medio punto para 2016, con el objetivo de poder recuperar, al menos en parte, la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Para los siguientes años, 2017 y 2018, reivindican el IPC real. Por su parte, la propuesta de la empresa consiste en una subida salarial del 0,75 por ciento para 2016 y del 1 hasta 2020.

Los sindicatos CIG, UGT, USO y CUT convocarán una asamblea de trabajadores para el próximo sábado. n