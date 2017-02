Sindicatos de automoción reclaman a la Xunta medidas ante Portugal

En un acto de unión sindical que hacía tiempo que no se veía, los responsables del industria de CIG, CC OO y UGT de Vigo consiguieron reunir ayer en la ciudad a los portavoces parlamentarios de En Marea, Luis Villares; BNG, Ana Pontón y PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, para trasladarles la preocupación por la agresiva política de Portugal para conseguir nuevas plantas del sector de la automoción. Ramón Sarmiento, de CC OO, fue muy gráfico: "Desde que hace doce años llegó SNOP al área de Vigo, el norte de Portugal ha localizado 14 nuevas empresas de componentes y Galicia ninguna", explicó. "Este desafío de Portugal amenaza la economía de Galicia", aseguró.

Sarmiento considera que "es necesario cortar esto con una iniciativa contundente desde nuestra Administración y después planificar una estrategia a medio y largo plazo", dijo.

Así dibujo un escenario en Portugal de "tasas gratuitas, ayudas fiscales, suelo casi regalado y eso provoca una tensión sobre los salarios en este lado de la frontera a la baja. Los grandes perdedores son los trabajadores gallegos y los portugueses también", aseguró.

Considera el responsable de industria de CC OO de Vigo que "la Xunta no tiene excusa" para no llevar a Portugal a la UE, porque "ellos tienen informes y saben que la situación de Portugal quebranta la libre competencia que mandatan los tratados y lo que procede es que denuncien", subrayó.

La responsable de automoción de UGT, Ana Belén Valiño, considera que "hay una falta de estrategias en la automoción para captar las nuevas adjudicaciones", reclamó un plan estratégico y un foro de debate "donde estemos organizaciones sindicales, los empresarios y la Administración. No es sólo Portugal, mañana será Marruecos o Turquía", enfatizó.

Mientras, el responsable de industria de la CIG, Xulio Fernández, apuntó que hay "dos vertientes de un problema, lo que hace el Gobierno portugués subvencionando a las empresas que se están instalando en el norte y la falta de iniciativa del Gobierno gallego", además de apuntar que "estamos financiando a empresas que luego se van a Portugal" y reclamar una apuesta por la formación.

Lo llevan al Parlamento

Luis Villares (En Marea) reclamó un cambio en la actuación de la Xunta y anunció una ofensiva de iniciativas por parte de su grupo parlamentario para instar a la Xunta a actuar.

Ana Pontón (BNG) exigió un "cambio de estrategia" al Gobierno de Feijóo que se traduzca en apostar por la innovación, por la cualificación técnica y de los trabajadores, y agilizar la puesta a disposición de suelo y la tramitación administrativa para la implantación de esa industria.

Finalmente el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamó al Gobierno autónomo una política industrial "más intensa", con acciones en materia de formación, fórmulas para garantizar que las subvenciones a la I+D+i reviertan en la creación de riqueza en Galicia y una nueva política de suelo empresarial. También pidió la creación de una subcomisión parlamentaria para analizar la situación de la industria auxiliar.

