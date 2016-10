Seadrone, que hará el barco no tripulado con Indra, en marcha

nnnIndra ha trasladado a Galicia (As Rozas en Lugo) todos sus activos de UAVs Civiles (vehículos aéreos no tripulados por sus siglas en inglés conocidos como drones) en el marco de un proyecto con apoyo de la Xunta. El plan tiene varias conexiones con Vigo, además de los contratos que se firmen con empresas, también está un vehículo marino no tripulado que hará sus pruebas en la ensenada de Rande, dotado de un robot submarino para la recogida de muestras y equipado con sistemas de detección de náufragos y equipos de salvamentos marítimo y antiincendios.

Para ello acaba de constituirse en Vigo Seadrone, cuya actividad será diseñar, desarrollar y construir barcos no tripulados (USV)con una alta componente de innovación de cara a dar respuesta a una demanda incipiente pero con un potencial de crecimiento muy notable.

Desde Indra explicaron que al tratarse de una actividad especializada al tiempo que multidisciplinar han considerado adecuado constituir una sociedad al efecto y que en su puesta en marcha creará empleos eminentemente técnicos.

En este sentido, precisaron que su objetivo principal será colaborar estrechamente con Indra en el marco de la Civil UAVs Initiative para completar la adecuación de un barco no tripulado como demostrador y laboratorio, así como diseñar y construir un USV multifuncional y modulable para distintas aplicaciones como son la búsqueda y rescate, la vigilancia y protección de infraestructuras y puertos así como tareas específicas relacionadas con el medioambiente.

Además, desde Indra explicaron que Seadrone presenta importantes sinergias con industrias locales en los ámbitos de la automática y robótica, electrónica marina, construcción naval, industria auxiliar naval o la industria auxiliar automoción.

Seadrone mantiene una estrecha colaboración con Indra dentro del marco de la Civil UAV´s Initiative. En concreto trabaja en el desarrollo del prototipo de embarcación no tripulada de Indra. El objetivo final que persigue es ofrecer, conjuntamente con Indra y otras empresas de Galicia, una respuesta especializada a la demanda creciente del mercado internacional en el ámbito de los vehículos marinos no tripulados.

Según sus datos, algunas previsiones apuntan que será un mercado que de aquí a 2021 doblará su facturación, llegando hasta los 775 millones de euros anuales en todo el mundo. n