El salario gallego ganó un 0,2% de poder adquisitivo en el 2016

n n n El salario gallego ganó un 0,2% de poder adquisitivo en 2016, su primer incremento en los últimos cinco años, pese a disminuir un 0,1% (una pérdida de apenas 1 euro mensual), debido a la variación de los precios al consumo, que el pasado año bajaron un 0,3% en Galicia. Así lo refleja el V Monitor Anual Adecco sobre salarios para Galicia, en el que, en base a la última encuesta trimestral de coste laboral, la empresa de recursos humanos analiza la evolución de la remuneración media gallega, tanto en el último año, como en el último lustro.

Pese a esta mejoría del poder adquisitivo gallego, a lo largo del último lustro, el salario medio en la comunidad acumula una pérdida en su capacidad de compra de un 2,8%, algo más marcada que la caída de un 2,4% sufrida de media en el conjunto estatal.

En términos de euros corrientes, el deterioro del poder adquisitivo del salario medio de Galicia entre 2011 y 2016 equivale a 41 euros mensuales frente a 40 euros para toda España. Esto viene a decir que, para que la remuneración media gallega recuperara el poder de compra que tuvo en 2011 debería incrementarse en 41 euros por mes (492 euros anuales).

SALARIO MEDIO

El salario medio gallego se encuentra en 1.447 euros mensuales. En comparación con la media de España, de 1.636 euros, es un 11,6% más bajo (189 euros menos cada mes y 2.268 euros anuales). Esta diferencia implica que un asalariado medio en Galicia debe trabajar todo un año para obtener lo mismo que un trabajador medio de España percibe en menos de once meses.

Desde 2011 hasta ahora, la evolución del salario gallego también es más desfavorable que la de la media, al no acumular cambio alguno la remuneración en Galicia (es igual el salario actual al de 2011). En cambio, en el mismo lapso, el salario medio español presenta una revalorización de un 0,3%. La brecha que separa ambas magnitudes ha mostrado una ligera tendencia a ensancharse, según destaca Adecco. Mientras en 2011 era de un 11,3%, en 2016 alcanzó el 11,6%. En términos absolutos, la diferencia pasó de 184 a 189 euros mensuales.

Galicia es una de las ocho comunidades autónomas con salarios bajos (por debajo de 1.500 euros). El salario medio gallego ocupa el décimo quinto puesto, es decir, es el tercero más bajo; solo por delante de los de Canarias (1.402 euros por mes) y Extremadura (1.333 euros mensuales).

Con todo, de las once autonomías que han presentado descensos, Galicia exhibe el recorte más moderado. Los más pronunciados corresponden a Aragón (-0,9%), Andalucía (-1,1%) y La Rioja (-2,3%).

Por su parte, entre las regiones que vieron incrementarse sus salarios sobresalen Cantabria (+4,2%), Asturias (+2%) y la Comunidad Valenciana (+1%). La comparación resulta similar para Galicia cuando se analiza la variación del salario medio a lo largo del período 2011-2016. En este caso, fueron diez las comunidades que presentaron una caída del salario medio. Entre ellas, Galicia tiene el deterioro más suave, de apenas unas centésimas.

Las variaciones más adversas corresponden a las regiones de Extremadura (-3,9%), Castilla y León (-2,5%) y La Rioja (-1,4%). En cambio, en el lado favorable llaman la atención los incrementos de Cantabria (+5,9%), la Comunidad de Madrid (+3,4%), la Región de Murcia (+2,1%) y Asturias (+1,6%).

empeora con los años

La posición relativa del salario medio gallego ha empeorado un poco en los últimos años. En 2011, Galicia tenía el cuarto salario más reducido entre todas las autonomías, superando a Extremadura, Canarias y Murcia. Ahora se encuentra un escalón por debajo, al haber sido superada por Murcia.

En 2011, la remuneración media en Galicia era un 26,9% menor que la del País Vasco. Esa distancia se amplió un poco, hasta el 27,8% el año pasado. No obstante, Galicia ha aumentado su distancia respecto del salario más bajo: en 2011 su salario medio superaba en un 4,3% al de Extremadura, diferencia que ha aumentado hasta un 8,5 por ciento en 2016. Cada mes, en promedio, un asalariado en Galicia percibe 494 euros menos que un colega vasco (5.928 euros anuales). n