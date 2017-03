La RSC está muy presente en Tressis

Tressis es una sociedad de valores que hace gestión de patrimonio ¿esto es para todo el mundo o hay que tener un mínimo?

Para todo el mundo. Porque, aunque tenemos una unidad para grandes patrimonios, entendemos que hay clientes que tienen mucho importe pero no necesitan un asesoramiento específico; en cambio, existen otras personas con menos patrimonio pero que sí necesitan un asesoramiento y un acompañamiento. Tressis es una Sociedad de Valores independiente con varias patas: dentro del grupo hay una gestora de fondos de inversión y sicavs, hay una plataforma para la distribución de fondos y un equipo para la gestión de patrimonios. Este último, al que pertecemos el equipo de Galicia, se encarga de acompañar a las personas en sus decisiones de inversión en su vida. Es un acompañamiento de ayuda en la toma de decisiones y eso no tiene que ver con ningún importe. Hay personas que te dicen ¿qué me vas a gestionar si no llego a fin de mes? Pues precisamente eso, que llegues. Porque hay una parte del asesoramiento financiero que no se limita a gestionar un importante patrimonio.



¿Cuál es el perfil de cliente que más les llega?

Lo que más nos llega es un perfil de cliente que tiene un ahorro aparte de su proyecto empresarial o laboral y que entiende que no lo está rentabilizando al cien por cien. A raíz de eso, se descubren una serie de necesidades que no veía la propia persona y que se va dando cuenta que, si das una serie de pasos, ese patrimonio se va a transformar en mayor, más consolidado y rentable en el medio o largo plazo.



Tressis además ha desarrollado su trabajo en plena crisis.

Como compañía nace en el año 2000, con un equipo de profesionales de la gestión de patrimonios, que antes de crear Tressis trabajó y aprendió mucho en entidades financieras de primer nivel. Al igual que la mayoría de los que nos hemos ido incorporando después, lo que nos ha dado la experiencia necesaria para saber qué es lo que realmente necesitan los clientes y lo que les aporta valor. Nacemos antes, pero nos desarrollamos con fuerza durante la crisis, porque es precisamente a raíz de la crisis en los mercados financieros cuando los clientes tienen mayor necesidad de acompañamiento en sus decisiones inversoras, mayores necesidades de protección como recoge Mifid II.



¿Qué crecimiento tienen?

Llevamos año y medio escaso y el volumen de activos bajo gestión de esta oficina supera el objetivo que nos propusimos para los tres primeros años.



¿Tienen productos propios o de entidades financieras?

En Tressis lo que tenemos es servicio propio. Hacemos servicio de distribución, de asesoramiento y de gestión. Hay mesa de renta variable, tesorería y plataforma de fondos de inversión con acceso a los productos de prácticamente todas las gestoras que distribuyen en plataforma, con lo cual podemos ofrecer todo tipo de productos. Los fondos que gestionan en nuestra gestora Tressis Gestión SGIIC son, por un lado, fondos de autor, llevados por gestores con un estilo personal que desarrollan su proyecto dentro del grupo, son fondos que están funcionado bien y ya se ha conseguido un cinco estrellas de Morningstar. Y por otro, fondos perfilados, que simplemente recogen en un solo instrumento la réplica de las carteras modelo de la casa en cada momento. Nuestro “producto propio” es la manera de enfocar la gestión del patrimonio del cliente.



¿Cuál es la diferencia con la banca?

Los bancos ponen a disposición de sus clientes un amplísimo abanico de productos de inversión. Sin embargo, no todos los productos son buenos para todos los ahorradores, ni en todos los momentos de mercado. En Tressis seleccionamos los mejores productos financieros para el inversor, analizamos si son los idóneos para cada tipo de cliente y le asesoramos sobre su conveniencia.



Tal y como están los tipos ¿dónde están las buenas inversiones?

No queda más remedio que asumir cierto riesgo. Es imposible que, con los tipos de interés donde están, ser absolutamente conservador y obtener una rentabilidad que te permita pensar en un plazo medio superar la inflación. Diversificando en plazo y en tipo de activo atenúas muchísimo el riesgo y estarás en disposición de obtener rentabilidad.



La oficina está en Vigo pero cubre toda Galicia.

Sí, somos cinco personas y cubrimos toda Galicia.

Tressis tiene también una parte de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)en la que han apoyado el concurso de relatos que organiza Editorial Elvira.

Desde el primer año lo patrocinamos. La Responsabilidad Social Corporativa está muy presente en Tressis, tanto como empresa como en el producto financiero con el que trabajamos. Somos la primera entidad independiente que tenemos cartera de fondos de inversión socialmente responsables. Creemos que la responsabilidad social no está reñida con la rentabilidad financiera. Haciendo inversión social se pueden conseguir resultados beneficiosos para todos, para la sociedad y para quienes están invirtiendo.



¿Por qué en concreto un concurso de relatos?

La cultura es algo que mejora la sociedad en la que desarrollas tu actividad. Además de dar servicio a nuestros clientes, la manera que tenemos de dar servicio a la sociedad en general es a través de la cultura o del deporte. En el deporte es difícil elegir algo que realmente aporte y no acabe como un negocio más de ciertas marcas comerciales, a excepción de algunas competiciones con fines solidarios en las que Tressis colabora. Elegimos el Certamen de Relatos Vigo Histórico, porque dentro de las posibilidades que teníamos de patrocinio, nos parecía que era algo muy de Vigo, que llegaba a mucha gente y que hace que la literatura llegue a todas las capas sociales y edades. Porque es un certamen tanto para amateurs como para grandes escritores y la única limitación es que la trama se desarrolle en Vigo.