"la relación entre Empresarios y Sindicatos necesita una evolución en el comportamiento”

n n n Pierre Ianni, exdirector de la factoría de PSA Vigo (2007-2014), ha fundado una escuela de formación online en la que él mismo imparte las clases.

¿En qué consiste ESC Campus?

La plataforma ofrece cursos online en vivo de 1 hora. El tiempo es limitado para que cualquiera pueda atender el curso desde su puesto de trabajo sin que interfiere demasiado en su agenda. La idea surge de la necesidad de evitar desperdicio de tiempo en transporte y de poder llegar a la más grande cantidad de gente posible y sea don sea que estén.

¿En qué países funciona?

Por ahora los cursos son para los países de habla hispana Argentina y España. En breve, los voy abrir para todos los paises de habla hispana de América Latina y más adelante para Francia.

¿Cuántos cursos ofrece?

Los cursos que ofrezco están ordenados por ciclos: Management y Gestión; Lean Manufacturing; Calidad; Diseño y Gestión de Procesos; Desarrollo de Producto; Industria 4.0 yLean en Servicios.

Tras su trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido que ahora le ayude a ofrecer estos cursos?

Estoy poniendo en esos cursos todo lo aprendido a lo largo de mis 35 años de trayectoria industrial de los cuales 25 en la industria automotriz. Quiero transmitir mis conocimientos y experiencias exitosas vividas a lo largo de todos esos años y ayudar las personas, empresas y organizaciones que quieran aprovecharse de ese conocimiento para mejorar su eficiencia personal o como empresa. Desde más de tres años ahora, estoy asesorando empresas en la implementación de esas herramientas y me doy cuenta que la necesidad y las oportunidades de mejora son enormes. Lo único que falta es que los dueños o directivos de las empresas que todavía no se metieron en un proceso de mejora continua tomen conciencia de esas oportunidades y consideren el trabajo que tendrán que hacer como una inversión vital para su perennidad y no como un gasto.

¿Qué hay que cambiar?

Soy un convencido de que los que tenemos gente a cargo tenemos que transformarnos en expertos en comportamiento humano y ocuparnos por "construir" personas y no solo productos o servicios y que las personas son más productivas cuando son felices. En mis cursos y en mis contactos con las empresas y organizaciones, transmito ese convencimiento. Es donde encuentro más dificultad para convencer a los empresarios y directivos acostumbrados a otro tipo de relación con sus empleados.

El primer curso versa sobre la negociación con los sindicatos, ¿están preparados los empresarios?

Los empresarios no están preparados a adaptar su estilo de liderazgo a la generación de empleados que tenemos ahora. Se quedaron con el estilo de liderazgo que funcionó hasta los años 70 cuando nació la generación "Why?" (¿Porqué?), que necesita para comprometerse y motivarse un líder que escucha, respeta, hace participar, acompaña y no solo exige y capacita, no solo sobre qué hacer y como hacerlo, pero también explica porque hay que hacerlo y porque hay que hacerlo de esa manera. Por otra parte, muchos sindicatos se quedaron en la lucha de clase del principio del siglo XX y se olvidan que el responsable de un equipo no es menos trabajador que el operario. Para que la relación empresarios y sindicatos cambie, se necesita una evolución en los convencimientos y comportamientos de las dos partes. Enseñándole a la jerarquía un nuevo estilo de liderazgo, estoy logrando que el sindicato cambie su actitud hacia la empresa.n