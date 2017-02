Registros de morosos, conocer la solvencia de particulares y empresas

La Asociación Nacional de Entidades de Financiación o ASNEF es un fichero de registros de morosos cuya finalidad es la de dar información a las distintas entidades bancarias sobre los impagados de un sujeto o empresa a la hora de conceder un crédito o hacer un seguimiento empresarial. El ASNEF, así como otros registros de morosos como el RAI, son, para las empresas, el peor de sus sueños, puesto que verse incluidos en ellos significa haber contraído una deuda con alguna de las entidades financieras que están adscritas a él, lo cual merma su capacidad para conseguir créditos y obrar con libertad en el mercado financiero. Estos registros oficiales se crearon con la finalidad de correr menos riesgos financieros por parte de bancos, cajas de ahorros y otras financieras.

Están incluidos en este registro de morosos todas aquellas personas o empresas que hayan contraído una deuda superior a los 300 euros y se calcula que en España, estas deudas crecen hasta los 70.000 millones de euros.

A través de EInforma se puede consultar el ASNEF de cientos de empresas o autónomos de todo el territorio español, lo más importante para no ser incluido en la lista de morosos, aparte de lo más obvio, que sería no contraer ninguna deuda, es hacerla efectiva en un plazo de 90 días, fecha en la cual la información ya pasa a engrosar la lista y durante 30 meses sigue publicada, haya sido o no haya sido adeudada, con todo el perjuicio que ello puede generar.

Esta información, junto a problemas judiciales y otras informaciones, obra en detrimento de autónomos y empresas que verán recortadas sus líneas de financiación, puesto que se puede consultar a través de las empresas de informes de solvencia, que pasarán esta información a la entidad bancaria que podrá ver la fecha en la cual se creó la última incidencia así como los importes totales de la deuda que ha generado la inclusión en la lista.

Cómo consultar el registro ASNEF, paso a paso

Una de las preguntas que más se hacen, tanto las personas jurídicas como las empresas es cómo consultar el ASNEF, algo que ahora puede hacerse online a través de empresas como la mencionada anteriormente. El primer paso es darse de alta, lo cual advertirá del riesgo de establecer operaciones de comercio con las empresas con las que uno ha decidido trabajar, del mismo modo que se podrá obtener información sobre las incidencias judiciales que tienen o han tenido las mismas, para pasar o no, a darles la confianza, tan imprescindible a la hora de programar trabajos en común.

Hoy en día y debido a la crisis, son muchas las empresas y autónomos que han dejado su huella en estos registros, al consultarlo, uno puede averiguar si se trata solo de un tiempo preciso en el que todo resultó muy duro, en el que la empresa o autónomo ha podido restablecerse de una mala racha o es su modus operandi.

Nadie puede decir nunca que no conocía estar en el ASNEF o RAI, entre otras razones porque a los 30 días de su inclusión, se advierte al deudor de que ha sido incluido en la lista de morosos, gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España.

La empresa Einforma ha sido la primera en dar a conocer estos ficheros sin tener que pagar cuota de alta, lo cual resulta muy sugerente para aquellos que deseen tener acceso a información empresarial, aunque otra cosa sea la de querer obtener un informe pormenorizado, con el que se puede obtener una información más veraz y contrastada.

Consultar el ASNEF es, pues, imprescindible antes de comenzar una relación comercial, algo que hoy es posible hacerlo en la red, cómodamente y sin desplazamientos.