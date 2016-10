Rato asegura que las tarjetas 'black' eran legales y conocidas

nnn El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato explicó ayer en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas de la entidad constituían "un incentivo perfectamente legal" y cuestionó la "buena fe" de Bankia, cuya denuncia dio origen a la investigación judicial.

En la cuarta sesión del juicio contra los 65 usuarios de las "black", acusados de apropiarse de forma continuada del patrimonio de la caja, también interveno su ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, que aseguró que tanto la entidad como Hacienda incluyeron los gastos que hizo con las tarjetas en su declaración, aunque posteriormente Bankia le sugirió que no era necesario.

Durante cerca de dos horas, Rato se ha sometido únicamente a las cuestiones planteadas por su defensa y el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, quien se mostró más incisivo que en la sesión anterior y ha planteado un denso interrogatorio. En relación a las tarjetas de Caja Madrid, el exvicepresidente del Gobierno aseguró que se trataba de un incentivo equiparable a los que se veían "en el resto del sector", y explicó que tenían un límite anual fijado antes de su llegada a la entidad.

Además, reiteró que nadie "ni de Caja Madrid ni de ningún organismo externo" mencionó nunca problema alguno, y añadió que conoció las supuestas irregularidades "como el resto de los españoles", tras la denuncia presentada por Bankia ante el FROB.

Rato indicó que en el pasado "tenía mucha mejor opinión de Bankia, a la que le presumía buena fe", pero que posteriormente cambió, entre otros motivos, al darse cuenta de que la entidad ocultó el nombre de la cuenta en la que se cargaban las tarjetas, que no tenía justificante de los gastos y que, por contra, se los siguió deduciendo hasta 2015.

elemento de liquidez

Sobre las tarjetas emitidas tras la constitución de Bankia, explicó que "no estaba aumentando la retribución reconocida por contrato y que además estaba limitada por ley" ya que era un mero "elemento de liquidez". De este modo, ilustró Rato a un contrariado Luzón, que pide para él cuatro años y medio de cárcel,"lo que gastaba se me descontaba de la retribución", todo lo contrario de cuanto sucedió en la época de Caja Madrid cuando las tarjetas eran "un complemento".

También se ha referido a la retribución percibida durante los últimos años al frente de la entidad, y ha reconocido que recibió "una llamada de Bankia en la que me dicen que los gastos realizados en 2011 no estaban bien sostenidos y que los personales que creía "neteados" -en términos netos- contra mi indemnización tampoco".

Rato añadió que "como no tenía intención de discutir con Bankia sobre temas de dinero, pregunté cuánto era y lo ingresé".

También lanzó un dardo al ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, quien declarará como testigo en próximos días y que, según el exvicepresidente del Gobierno, nunca hizo uso de su tarjeta, aunque jamás comentó que el sistema no fuera el adecuado.

Dos horas más tarde, era Barcoj el que desfilaba ante la sala, presidida por la juez Ángela Murillo, quien acordó alterar ligeramente el orden en las declaraciones.

El ex director general de Caja Madrid relató ante el Tribunal, a veces en un tono tan espontáneo que ha despertado las risas ahogadas de los presentes, que todo lo relativo a las tarjetas, con las que gastó 484.200 euros, era responsabilidad de los presidentes.n