“Quedan dos o tres años hasta que en Europa hablemos de subir tipos de interés”

Ha abordado dos cuestiones que interesan mucho, la inflación y para cuándo la subida de tipos.

Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que ya nadie duda de que hay un crecimiento económico. Pero no solo en España, en EE UU, en el conjunto del área Euro e incluso en países emergentes. Es la primera vez desde el inicio de la crisis que ningún país relevante está en recesión. Eso permite que el crecimiento de la economía mundial pueda ser este año del orden del 3,5%. La parte mala es que si estamos saliendo de la crisis las medidas que se adoptaron hay que ir pensando en retirarlas. ¿Cuál ha sido la medicina más heterodoxa y que más controversia ha generado entre los economistas? La de los bancos centrales incrementando el dinero en circulación, la base monetaria, y bajar los tipos de interés de forma muy agresiva. La Reserva Federal de EE UU ha sido la más agresiva. A Europa llegó más tarde y llevamos un retraso de entre cuatro o cinco años.



¿Eso quiere decir que tardaremos todavía en reaccionar?

En EE UU, como las medidas han funcionado y ya hay casi pleno empleo, el precio de la vivienda se acerca a los máximos de 2006, la bolsa está en máximos históricos y los salarios están creciendo al 3%, resulta razonable pensar que hay que ir retirando los estímulos e ir subiendo los tipos de interés. En Europa también estamos teniendo muestras de recuperación pero aquí la tasa de paro está alta, todavía hace falta que se confirme que la economía está en recuperación. Llevamos un retraso en Europa respecto a EE UU de cuatro o cinco años. Cuando una economía como la de EE UU está empezando a subir los tipos de interés es señal de que algo está yendo bien, es la confirmación de que ya no se puede hablar de crisis. Cuando pasa allí tendrá que pasar aquí, pero no va a ser pasado mañana. Todavía quedan dos o tres años hasta que en Europa empecemos a hablar de subidas de tipos de interés. La buena noticia es que estamos en una expansión económica, con EEUU como líder de la recuperación.



Las medidas en EE UU ¿pueden acelerar que se tomen en Europa?

Tal vez, pero pensamos que no, por el repunte de la inflación que estamos viendo. La parte mala de la recuperación es que empieza a haber inflación y los precios empiezan a subir. Bueno, mala depende. Si estás endeudado te viene bien, pero para el ahorrador no. Los economistas lo que consideramos es que tan malo es que haya cero de inflación, el famoso riesgo de deflación, o que haya mucha inflación. Lo que nos gusta a los economistas es que el crecimiento sea del orden del 1,5 o del 2%. Hace dos años advertíamos del riesgo de la deflación.



¿Dónde estaría el factor de riesgo con la inflación?

Pues que la inflación se nos fuese al 3 o al 4% y eso llevara al BCE a tener que precipitarse y subir los tipos de interés muy rápidamente. La parte buena es que aunque la inflación está subiendo no está repuntando mucho y ya se está moderando. Hay evidencia en Europa y en España de que este repunte de la inflación no va a ser muy intenso ni muy duradero y, por tanto, el BCE no va a tener tanta prisa en seguir a la Reserva Federal de EE UU subiendo los tipos.



Este nuevo escenario con EE UU creciendo ¿afecta también a China y Asia?

En los emergentes se está produciendo un cambio. Antes de la gran recesión las economías emergentes eran un motor de la economía mundial liderados por China. Hoy la situación ha cambiado, los emergentes siguen siendo un motor pero ya no crecen tanto. Porque China va perdiendo capacidad de crecimiento y además está cambiando su modelo, en lugar de crecer vía exportaciones e inversión ahora está empezando a crecer vía consumo. Lo que nos da pena es que Europa no haya emergido como una potencia del crecimiento económico. EE UU tira del resto del mundo pero también China. Y en el mundo de los emergentes también India crece más que China. La zona más dinámica del mundo es Asia.



¿Cómo ve el Brexit?

Positivo no va a ser. Que se vaya un país tan relevante como Reino Unido de la UE no es una buena noticia. Tampoco lo es para España, porque es uno de los principales socios comerciales y uno de los principales focos de origen de turistas. Es difícil pensar que vamos a sacar beneficios. Todavía es un poco pronto, porque ahora empezarán las negociaciones. Puede haber agentes que se vean beneficiados, pero para el conjunto no. n