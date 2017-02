PSA Vigo se retira de instituciones gallegas

n n n PSA repliega sus alas en Galicia. La factoría viguesa habría remitido una serie de comunicaciones a asociaciones y organismos, según informan fuentes empresariales, indicando que se darían de baja de varias de las organizaciones empresariales de las que forman parte con motivo de una nueva política del grupo automovilístico francés de contener gastos.

De momento, la compañía ha materializado su baja del Círculo de Empresarios de Galicia, según confirman fuentes de ambos organismos. Ahora negocia su continuidad en la Cámara de Comercio, si bien "igual no salimos", indican fuentes de la planta de Balaídos.

La factoría viguesa ha iniciado un proceso de desconexión con organismos o instituciones fruto de una nueva política de relaciones externas que el grupo francés ha impuesto a todas sus plantas."No nos retiramos de todas las instituciones", insisten fuentes de PSA, que evitan desglosar qué organismos abandonan.

La factoría permanece en otros organismos como la Confederación de Empresarios de Pontevedra y el Puerto de Vigo, informan fuentes empresariales. Estas mismas señalan que la factoría viguesa habría remitido una carta a las instituciones de las que forma parte en Galicia para informarles que no continuiría en aquellas que tuviesen una cuota de permanencia, extremo que no confirman desde la empresa: "Todas las organizaciones tienen cuotas".

En mayo del año pasado, Citroën dejó de ser el patrocinador principal del Celta tras una colaboración de 31 años. En aquel momento se indicó que la causa de la ruptura eran las pretensiones del Celta de aumentar los ingresos de forma significativa por la publicidad en su camiseta, añadiéndose por parte de Citroën "la política que tenemos a nivel de grupo", en palabras del exdirector de la factoría, Yann Martin. En definitiva, que el dinero que aportaba la firma era insuficiente para el equipo.n