PSA y General Motors valoran Opel en 1.880 millones de euros

nnn El presidente de PSA, Carlos Tavares, apura las reuniones ante el inminente cierre de la compra de Opel y se reunirá esta semana con responsables de los gobiernos británico y francés para informarles de la intención de comprar Opel y Vauxhall (nombre con el que opera en Reino Unido) a General Motors para crear el segundo grupo europeo del automóvil.

La reunión con el ministro de Economía francés, Michel Sapin, será el miércoles mientras que el encuentro con la primera ministra británica, Theresa May, aún no tiene fecha.

La operación, que algunos medios europeos aseguran que puede cerrarse a finales de la próxima semana, aunque otros aseguran que necesitan más tiempo para cerrar el acuerdo y apuntan al 9 de marzo (apertura del salón del automóvil de Ginebra), valora Opel en 2.000 millones de dólares (1.880 millones de euros), según fuentes cercanas a la operación citadas por Bloomberg. 1.000 millones serían en efectivo y otros 1.000 millones de deuda de la filial europea.

Según el diario alemán "Bild am Sonntag" PSA se comprometería a mantener la independencia de los convenios laborales de Opel, además de seguir invirtiendo en las fábricas existentes al menos hasta 2020 y no llevar a cabo ningún expediente de regulación de empleo forzoso al menos hasta el año que viene.

PSA, que presentará resultados el próximo jueves día 23, cuenta con 184.000 trabajadores en Europa y Opel 34.500, de los que la mitad están en Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó la semana pasada, al conocerse las negociaciones, que las autoridades del país están supervisando las negociaciones. De hecho los responsables de GM estuvieron la semana pasada en Francfort.

Autobiz

Precisamente en medio de estas negociaciones, ayer se conoció que la compañía de tasación inteligente de vehículos Autobiz ha adquirido una participación del Grupo PSA, según informó la compañía en un comunicado.

Se trata de una adquisición de participación minoritaria que responde a las "ambiciones" de PSA Group en el negocio de los vehículos usados.

En concreto, PSA resaltó que esta operación refuerza los "estrechos" vínculos que han existido durante mucho tiempo entre ambas compañías, y persigue el objetivo de acelerar las actividades empresariales conjuntas en Asia y América del Sur.

Además, esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo para el mercado de automóviles usados, que dependerá en particular de la experiencia desarrollada por Autobiz en el campo del Big Data, según explica el vicepresidente de la Unidad de Negocio de Automóviles Usados de PSA, Marc Lechantre. n