El Grupo PSA alcanzó un acuerdo con el consorcio estadounidense General Motors para la adquisición de su filial alemana Opel y ha recibido el apoyo por parte de su consejo de administración para cerrar la operación, según informaron a Reuters fuentes cercanas a la negociación.

La previsión es que las dos compañías anuncien un acuerdo definitivo el próximo lunes, justo antes del inicio del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra.

También el diario económico de referencia en Francia, "Les Echos", informó de que el Consejo de Vigilancia de PSA Peugeot Citroen ha dado su visto bueno a la compra de Opel, aunque el grupo francés insiste oficialmente en que las negociaciones continúan.

"Les Echos" señaló en su web que el consejo de PSA se reunió ayer por la tarde de forma extraordinaria en la sede de la compañía en París (avenue da la Grande Armée) para abordar la adquisición de Opel.

La operación, que creará un grupo en disposición de fabricar más de cinco millones de coches anuales, debería presentarse de forma oficial el próximo lunes.

Las conversaciones entre las dos partes se oficializaron el pasado 14 de febrero, forzadas por filtraciones a la prensa.

PSA no quiso entrar a comentar ayer las informaciones de un eventual acuerdo, pero por boca de un portavoz insistió en que las negociaciones con General Motors (GM) "continúan" y aunque todavía pueden prolongarse "avanzan por buen camino".

Interrogado sobre una reunión de su consejo, replicó que "no hay nada previsto por ahora" y repitió que las discusiones "no han terminado" y que "a día de hoy" no se ha cerrado un acuerdo.

"Las negociaciones son largas y complicadas", pero al mismo tiempo "avanzan por buen camino", explicaron las fuentes.

Después de varios años de grave crisis, en los que tuvo que ser rescatada en parte por el Estado francés, PSA se encuentra en buena salud financiera y en 2016 tuvo 1.730 millones de euros de beneficio, lo que significó casi duplicar los 899 millones obtenidos en 2015.

Opel, y la marca asociada Vauxhall en el Reino Unido, sin embargo, atraviesa una situación financiera difícil.

El presidente de PSA, Carlos Tavares, mantuvo en los últimos días reuniones con las máximas autoridades de Francia, Alemania y Reino Unido.

Expectación en Vigo pero con la tranquilidad que dan los lanzamientos

En la factoría de PSA en Vigo se generó ayer por la tarde gran expectación al conocer la noticia de la luz verde del consejo de vigilancia del grupo a la compra de Opel, aunque esperan a ver cómo se concreta el acuerdo.

Los sindicatos tenían prevista una reunión la próxima semana de los comités europeos de PSA y de Opel en París, que podría ser el lunes, aunque de momento no se ha cerrado.

Fuentes sindicales señalaron que en Vigo están expectantes para ver cómo concluye el acuerdo y los términos, aunque con la tranquilidad que le da a la planta de Balaídos los lanzamientos que ya están asignados del K9 y el V20.

Las mismas fuentes precisaron que en los próximos días tratarán de contar con más información aunque a priori hay importantes sinergias, pero también preocupación por el elevado número de fábricas de producción en Europa que no tienen garantizada su ocupación al cien por cien en este momento.

Así que la factoría viguesa estará muy pendiente en los próximos meses para saber cuál va a ser el plan industrial para el conjunto del nuevo grupo.

Otros sindicatos sin embargo consideran que detrás de Opel y sus pérdidas "vendrán los ajustes". También lamentaron que el presidente de PSA, Carlos Tavares, se sentara para explicar la situación con Francia, con Alemania y con Reino Unido y no viniera a España, donde están dos de las plantas más productivas de ambas enseñas.

De todas formas todas las fuentes consultadas muestran cierta tranquilidad porque la planta de Vigo es la más rentable del grupo y de las primeras del mundo.