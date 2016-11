Presupuestos y reforma, líneas rojas de Rajoy al diálogo social

n n n El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trazó ayer dos líneas rojas al diálogo social con sindicatos y patronal: la estabilidad presupuestaria, sin salirse del marco impuesto por Bruselas, y la reforma laboral, que a su juicio no se puede derogar porque ha funcionado.

En rueda de prensa tras la reunión de Rajoy y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con los responsables de CCOO y UGT y de la patronal CEOE y Cepyme, Báñez ha precisado que Rajoy ha sido "honesto" con los interlocutores sociales y les ha dicho que España tiene que cumplir con la senda de déficit comprometido y que sobre las reformas que funcionan no debería haber mucho cambio.

Tras la reunión, que se prolongó casi tres horas, la ministra precisó que hay voluntad de hacer "mejoras" en la reforma laboral, de manera conjunta y tripartita, y para ello se abrirá una mesa de "diálogo constructivo. Comentó además que este acuerdo exige "generosidad, responsabilidad y compromiso" por todas las partes al objeto de mejorar la calidad del empleo, la estabilidad, la conciliación y los horarios de trabajo. Báñez coincidió con sindicatos y patronal en que la tasa de paro debe bajar de los dos dígitos "lo antes posible" con el horizonte de 20 millones de ocupados en 2020.

reacciones opuestas

Mientras que la patronal se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que el Gobierno estudie cambios en la reforma laboral que planteen los agentes sociales de común acuerdo, los sindicatos se han mostrado pesimistas y han acusado al Ejecutivo de recurrir en este asunto a la "pura retórica verbal",.

De hecho, el líder de UGT, Pepe Álvarez, dijo a los periodistas que si se le pregunta cómo ve la derogación de la reforma tras la reunión: "No me preguntéis lo que veo, porque no veo nada".

Sobre el salario mínimo, el Gobierno estudiará las propuestas de revisión que presenten los interlocutores sociales y ha planteado un pacto plurianual para los próximos 4 o 8 años, que para los sindicatos es excesivo y han reducido a una legislatura. "Después a saber quién está aquí", señaló tras la reunión el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Por su parte, tras la cita con Mariano el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, han asegurado que van a presentar "una propuesta importante" que ha sido muy meditada "durante muchísimo tiempo", y que remitirán en las próximas semanas, una vez tenga lugar la junta directiva de la patronal española fijada para el próximo día 14 de diciembre.

subida salarial

Respecto a la subida salarial para 2017, que se pacta en negociación colectiva entre patronal y sindicatos, Rosell explicaba que los representantes de los trabajadores han propuesto una horquilla de subida de entre el 1,8% y el 3%.

Aunque las reuniones entre los interlocutores sociales continúan en este sentido, Rosell ha sugerido que la propuesta de la patronal rondará el 1,5%, porque "aguas abajo hay que ver lo que está pasando en la negociación subsectorial de las empresas".

Además, ha recordado que el acuerdo de subida salarial para el año 2015 era del 1% y la realmente pactada finalmente en convenio se quedó en un porcentaje del 0,74%, y la de este año de 2016 llegaba al 1,5%, y parece que en los convenios se quedará ligeramente por encima del 1%.n