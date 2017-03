El PP avisa que la multa de 134.000 euros diarios la pagarán todos los españoles

Barrachina, con un tono bastante áspero, ha arremetido contra esa "unión del rencor" que hoy puede tumbar el decreto y hacer que pierdan los españoles: "Es cierto que pueden sumar una mayoría entre aquellos que odian el capitalismo, los que odian a España y los que, como el PSOE, se odian a sí mismos".

Durante su intervención, ha insistido en atacar a los grupos que obligarán a España a pagar los casi 23 millones de euros acumulados hasta ahora y una multa diaria que conduce "a un callejón sin salida", reprochándoles que no hayan puesto sobre la mesa ni una sola de todas esas "alternativas" que dicen tener porque saben -ha recalcado- "que hemos llegado al máximo posible".

"La alternativa a ese texto es este mismo texto" y Podemos, grupo en el que ha centrado sus críticas el diputado popular, "tendría que presentar este mismo", ha asegurado Barrachina.

Ha pedido a los estibadores que "no se dejen engañar", asegurando que el partido de Pablo Iglesias habría hecho lo mismo que los suyos de Syriza en Grecia, "decir que no, no, no hasta que ganan las elecciones y cuando las ganan decir que sí, sí, sí".

Barrachina no ha querido juzgar si los trabajadores de la estiba tienen privilegios o salarios altos, pero ha detallado que el salario medio en el puerto de Valencia en 2015 fue de 109.070 euros brutos.

"No sé si es mucho o poco" para un trabajador sin titulación, ha señalado el diputado, que, tal como ha asegurado, no ve necesario ni suprimir puestos de trabajo ni recortar sueldos, pero sí abrir la competencia en este sector.

Y en este sentido, ha dado dos datos, el primero, que justo enfrente de Algeciras, está el puerto de Tánger, que ha duplicado su actividad solo en dos años.

El segundo dato, que el coste salarial de descargar un barco en España es el doble que en Gran Bretaña.

Miguel Barrachina, que ha mantenido un rifirrafe con los diputados de Podemos, con cruce de acusaciones de amenazas y "matonismo", ha subrayado que hoy "es posible que gane el populismo y pierdan los españoles".