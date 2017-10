El plan de gestión enfrenta a Arcade con los pósitos de la Ría

n n n Poco ha durado la unión en la Ría de Vigo. En diciembre del 2015 nacía la Asociación de Cofradías de la Ría de Vigo, la primera tras años de división. Arcade anunció esta semana que abandona esta organización, al surgir problemas durante la elaboración del Plan de Gestión de la Ría, documento esencial para determinar los topes y áreas de explotación marisquera.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Vilaboa, Arcade y Baiona (que no es socia pero tiene derecho a voz) se juntaron para debatir el plan de gestión. Sin mayores dificultades en las habituales apelaciones -que fueron aceptadas-, el problema surgió al tratar el aspecto financiero, según relata Clemente Bastos, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Xoán de Redondela.

Rita Míguez, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carmen de Arcade, explica que en la elaboración del plan de explotación hubo desavenencias cuando el resto de cofradías pidieron aportar el tradicional 4% de las ventas para financiar el plan. "Nosotros creemos que hace falta un cambio de plan porque siempre se hace lo mismo", relata Míguez, que señala que el mayor problema "es que cada año pagamos sementeiras para toda la Ría con fondos propios" por lo que prefieren "gestionar nuestros recursos". Próximamente celebrarán una asamblea para decidir si elaboran su propio plan de gestión o acuden con el del resto de pósitos. Señala que la decisión de negarse a pagar esta parte económica salio del propio sector, que ya no aguantaba más.

Clemente Bastos niega la mayor y explica que el mes pasado hicieron "sementeira" en Canido y que la semana que viene empezarán otra en San Simón para después ir a Cangas. "El 4% que pagamos no es solo para hacer sementeiras", recuerda Clemente, "sino también para pagar la vigilancia y control, que nos cuesta 15,50 euros la hora, así como el vendedor que acude a la subasta". Todos estos gastos se asumen gracias a las cuotas, que desde hace décadas son de este porcentaje. Las cofradías de la Ría no ven justo que Arcade se beneficie de la vigilancia contra el furtivismo o el control de las piezas sin pagar, como el resto de los pósitos.

Desde la Cofradía de Moaña se ha pedido una reunión con la consellería do Mar para la próxima semana en que se busque reconducir la situación. Para Clemente Bastos no hace falta una solución, por que el plan de explotación ya está acordado y será publicado por la Xunta con la correspondiente obligación de cumplirlo.

Desde Arcade, Rita Míguez aclara que en caso de que haya un "cambio de mentalidad" ella será la primera en impulsar esta unión.n