PGE.- PSC, ERC y PDeCAT acusan a Rajoy de "incumplir" con Cataluña y de "mentir" con las grandes inversiones anunciadas

El PSC, Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han acusado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de volver a "incumplir" con Cataluña con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 y de haber "mentido" a los catalanes con las grandes inversiones en infraestructuras anunciadas hace una semana.

En declaraciones en el Congreso, la coordinadora de los socialistas catalanes, Meritxell Batet, ha denunciado que estas cuentas, "una vez más, incumplen con Cataluña" porque ni siquiera llegarán al PIB que representa esa comunidad en el conjunto del Estado.

A su juicio, este nuevo incumplimiento es "especialmente grave" en medio de una supuesta "operación diálogo" y después de que Rajoy se comprometiera la semana pasada a invertir cerca de 4.000 millones de euros en infraestructuras para esa comunidad.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, quien ha censurado que el Gobierno vuelva a "mentir" presentando unos Presupuestos que no contemplan aquello que Rajoy prometió días atrás.

"QUE NADIE SUFRA" PORQUE NO HABRÁ INVERSIONES EN CATALUÑA

"Que nadie sufra: que no sufran los extremeños, que no sufran los castellanos y que no sufran los andaluces porque no habrá inversiones en Cataluña porque ningún Gobierno español ha cumplido nunca con Cataluña", ha manifestado.

De su lado, el portavoz del PDeCAT de Presupuestos, Ferran Bel, ha apuntado que el proyecto de Presupuestos confirma la "operación maquillaje" de Rajoy de la semana pasada, porque no sólo se reducen las inversiones en relación con 2016, sino que muchas de ellas estaban ya presupuestadas en ejercicios anteriores.

Por tanto, y en la misma línea que ERC, ha recalcado al resto de comunidades que "no caigan en ninguna provocación" ni que "se levanten airados" porque "no hay motivos para protestar" por unas inversiones anunciadas que no llegarán. En todo caso, ha querido dejar claro que en Cataluña "ya no hay nadie" que le dé a Rajoy "ningún tipo de credibilidad" con sus anuncios.