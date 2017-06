"Que Pablo Iglesias llevara la americana fue una sorpresa, aunque compró cuatro"

La moción de censura que presentó Podemos hace dos semanas tuvo un marcado acento vigués, al vestir Pablo Iglesias, líder de la formación morada, una americana de la firma viguesa de moda masculina Do Rego & Novoa. "También vestimos a Albert Rivera", confiesa el propietario de la compañía, Roberto Do Rego, que presiente que se repetirá la escena porque los representantes de Iglesias compraron otras tres americanas en su tienda en Madrid.

Do Rego & Novoa apareció en el Congreso de los Diputados.

Es una cosa normal, vino gente representando a Pablo Iglesias a nuestra tienda en Madrid, aunque nos dijeron que lo eran de un personaje público que salía en televisión. Nos pilló por sorpresa, aunque ahora sabemos que compró cuatro americanas y seguro que volverá a repetir.

¿Es el primer político que compra sus prendas?

También hemos vestido a Albert Rivera.

¿Está teniendo repercusión?

Nos está llamando mucha gente, es un tipo de publicidad más. Aunque la persona que venga no suela ser partidaria de un determinado político.

La empresa se crea en 2007, antes de la crisis, ¿en qué situación están ahora?

Estamos en un momento de gran expansión, aunque las cosas no están fáciles porque hay gran competencia de los grandes, que tienen capacidad para comprar más barato. Por eso nos centramos en ofrecer mayor diseño y calidad.

¿En qué países están presentes?

Estamos en España, con el Corte Inglés y tiendas propias. En México trabajamos con el Palacio de Hierro, en Francia, donde nos aprecian más, hemos crecido un 10% y en Portugal llevamos seis años. Ahora nos queremos introducir en Bélgica y aumentar en Canadá, con lo que el tratado CETA nos ayudaría mucho. También queremos estar en Italia, que tiene mucho consumo de moda, pero estamos buscando el distribuidor adecuado.

¿Qué producto tienen ahora en el mercado?

Salimos esta semana con la colección primavera verano del 2018, en línea similar a la anterior pero más perfeccionada. Trabajamos con americanas, pantalón, camisas, zapatos... todo menos la ropa interior (risas).

¿Qué mercado aborda Do Rego & Novoa?

Nos dirigimos a un chico joven que se cuida, con un importante porcentaje de clientes gays, pero no abarcamos el 100% de las tallas, no por menospreciar sino porque hay mucha competencia. Ofrecemos un producto con valor añadido a precio muy interesante.

¿Qué nivel de facturación tienen?

Actualmente estamos en los 5,5 millones de euros. Fabricamos fundamentalmente en Portugal.