Oslo juzga hoy si abona la pensión a 12.000 marineros gallegos afectados

nnn Oslo abre hoy el proceso judicial civil en el que un grupo de marineros españoles que estuvieron embarcados en la marina mercante noruega demandan a las autoridades de este país nórdico para reclamar sus pensiones.

Unos 12.000 marineros, embarcados en la flota noruega de 1948 a 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar hasta el 40 % de su salario bruto en impuestos, aunque, al no vivir en el país escandinavo, se les impedía cotizar, motivo por el que no reciben una pensión.

La demanda fue presentada por 200 marineros o familiares y Long Hope, la asociación que los representa y sostiene que fueron discriminados al exigirles ser residentes para ser incluidos en el sistema de seguridad social, un requisito que no se pedía a los noruegos embarcados en los mismos buques.

Los querellantes, que acusan a Oslo de violar la Carta Social Europea y el Acta europea de Derechos Humanos, calculan que pagaron al fisco noruego 520 millones de euros en impuestos.

El Ministerio de Trabajo noruego alude a que las leyes sobre pensiones obligaban a residir en el país o a cotizar para poder tener derecho a una pensión, requisitos que los marineros no cumplieron, por lo que considera que ni tienen derecho a una pensión ni se puede hablar de discriminación.

La demanda, costeada por los marineros, fue presentada en febrero de 2016 y admitida cinco meses más tarde, en un proceso alargado por la decena de recursos presentados por Noruega, que había pedido inicialmente su archivo al considerar que debe resolverse por la vía administrativa, un camino que también siguen los querellantes. "Somos optimistas, solo por verlos sentados en el banquillo. Pero no va a ser definitivo, es el primero de tres procesos, un trámite que tenemos que hacer sí o sí. Puede ocurrir de todo", señaló ayer desde Oslo el portavoz de Long Hope, Alberto Paz, quien trabajó 16 años en barcos noruegos.

Los demandantes necesitan que el caso pase primero por todas las instancias de la justicia noruega y, en ultima instancia si fuera necesario, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Paz y otros tres marineros del colectivo están desde el sábado en Oslo, donde ya han realizado varias concentraciones delante de la sede del Parlamento con pancartas reivindicando sus derechos, que se repetirán los próximos días para dar visibilidad a sus reclamaciones, que comenzaron ocho años atrás.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se comprometió a insistir a Oslo sobre un problema causado por un trato "injusto y discriminatorio" y aseguró que si no se solucionaba por vía diplomática, el Gobierno actuaría en el ámbito judicial, preferentemente apoyando sus demandas en Estrasburgo antes que con una querella interestatal, como reclaman los marineros.n