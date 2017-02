Nueva Pescanova busca la viabilidad de la planta de Mira con un preconcurso

n n n Nueva Pescanova ha optado por un preconcurso (Proceso Especial de Revitalización de Empresas (PER) en Portugal) para la planta de Mira, que le permita negociar con los acreedores, la banca lusa, y poner en marcha un plan de viabilidad de la factoría, la mayor de cultivo de rodaballo en Europa y que se inauguró en 2009.

Así, Nueva Pescanova anunció ayer que Acuinova ha presentado una solicitud de Proceso Especial de Revitalización de Empresas ante las autoridades judiciales portuguesas, similar al artículo 5 bis de la ley concursal española. El objetivo es alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, principalmente los bancos portugueses BPI, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos y NovoBanco, que financiaron el proyecto en régimen de “project finance” sin recurso a la matriz, para reconducir el proyecto. Nueva Pescanova avanzó que contribuiría con la condonación de su deuda y la pérdida del capital fundacional de Acuinova-Mira.

La multinacional viguesa aseguró ayer que la aprobación del PER "permitirá la viabilidad y continuidad de la actividad Acuinova-Mira, que requiere de una disminución de su deuda acumulada, ya que ésta es inasumible para superar las dificultades económicas surgidas, en gran medida, por los problemas técnicos surgidos hace siete años de los emisarios de captación de las instalaciones de Mira, causados por defectos de construcción y que están siendo discutidos judicialmente", explicó.

La situación de la planta es aceptable ya que a pesar de estas deficiencias y operando al 30% de su capacidad, la empresa ha generado en 2016 un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo y está al corriente de pago de salarios e impuestos, lo que hace posible la recuperación a través de este acuerdo de reestructuración de la deuda.

Nueva Pescanova estima que el proceso durará unos 4 meses y en ese tiempo la empresa mantendrá su funcionamiento habitual, bajo la supervisión de un administrador judicial. Asimismo, las mismas fuentes aseguraron que no está previsto acometer extinción alguna de los contratos de los trabajadores ni el plan de viabilidad lo contempla.

Acuinova-Mira da empleo a 127 personas y produce al año entre 1.900 y 2.300 toneladas de rodaballo de primera calidad, lo que supone entre el 20% y el 25% de la producción acuícola portuguesa y posiciona a la empresa como uno de los líderes del sector. El objetivo cuando se inauguró era alcanzar una producción de 7.000 toneladas al año. n