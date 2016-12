La mentalidad de la empresa, clave para adelantar la jornada

n n n Diferentes economistas y expertos en conciliación coinciden en señalar que, para lograr una racionalización "real" de horarios laborales que repercuta en la conciliación, como anunció esta semana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el Congreso de los Diputados, antes hay que lograr cambiar la mentalidad de empresas y ciudadanos. Por ello, reclaman campañas de sensibilización, involucrar a todos los agentes sociales, flexibilizar la jornada e instaurar beneficios fiscales, entre otras propuestas.

La titular de la Cátedra Mujer y Liderazgo de IESE, Nuria Chinchilla, dio la "en-hora-buena" al Ejecutivo por el anuncio realizado por la ministra, que buscará un Pacto de Estado para lograr, entre otras cuestiones, que "la jornada laboral en España, con carácter general, acabe a las 18,00 horas", además de "estudiar las posibilidades que tendría el cambio de huso horario". En cualquier caso, Chinchilla pidió que "realmente" se implanten medidas para lograr "unos horarios mas racionales que repercutan en una mayor salud y una mayor productividad". "El siguiente paso pasa por ver cómo se apoyará a las empresas que lo hacen bien para que esto sea real", apostilla. En este punto, puso de ejemplo el caso de Cataluña, que cuenta con "empresas pioneras" en adelantar el horario, al tiempo que insiste en "la importancia de hacer todos todo al mismo tiempo" por lo que, a su juicio, hay que "involucrar a todos los sectores, como educación, cultura, servicios e industria, para que todo encaje".

todavía va a tardar

La profesora Anna Ginès, experta en derecho laboral de Esade Law School, también realizó "una valoración positiva" del anuncio de la ministra aunque se mostró convencida de que "va a tardar, no va a ser una reforma de hoy para mañana porque una de las características del mercado laboral español es que las jornadas laborales son muy largas y los empleados pasan mucho tiempo allí, sometidos a un ritmo de trabajo elevado, lo que no se traduce en ser más productivos".

"Somos el país con menor tiempo de descanso entre el fin de la jornada y el inicio de la otra por lo que reducir la jornada redundará en beneficio de los empleados, al mejorar su tiempo de descanso -añade-. Además, hay que recordar que, en la actualidad, muchas familias recurren a mecanismos como la reducción de jornada o excedencias, lo que supone una reducción de ingresos y tiene un impacto de género importante pues suelen ser las mujeres las que recurren a esta vía para atender sus responsabilidades familiares lo que repercute en su carrera profesional".

A su juicio, aunque la solución propuesta por Báñez "no va a ser mágica, incidió en que "es positiva" y, entre otras propuestas, apostó por "introducir fórmulas flexibles a la entrada y salida del trabajo o alcanzar el compromiso de todos los agentes". Además, aseguró que "habría que distinguir entre la empresa privada y la Administración" pues en esta última, "hay más margen".

Por su parte, la presidenta de Fundación mashumano, María Sanchez-Arjona, afirmó que el cambio en la jornada laboral "tiene que ir respaldado por las administraciones" al tiempo que subraya que "todo tiene que ir reforzado por pautas, acciones de formación para promover la conciencia y cambiar la forma de trabajar, como instaurar la flexibilidad a la entrada o la salida del trabajo".

Por el contrario, el economista de IE Business School, Rafael Pampillón, aseguró que esta propuesta del Ejecutivo "no es un tema urgente ni importante" ya que, en su opinión, "no soluciona el problema del empleo en España".

"La cultura de tener un horario fijo y un sueldo fijo no es buena para la economía porque el trabajador no va a tener alicientes y poner el foco en que el horario acabe a las seis creo que es una medida populista que busca contar con apoyos para aprobar los presupuestos", lamenta Pampillón.n