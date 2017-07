Iván Ferreiro, un vigués en PortAmérica

PortAmérica inició ayer una nueva etapa en su trayectoria. El festival, que se prolongará hasta mañana, se estrenó por primera vez en la Carballeira de Caldas de Reis, dentro de la programación de Cultura Quente. A nivel musical, esa responsabilidad recayó en un artista de la casa, Iván Ferreiro, quien encabezó el cartel, donde también actuaron Kanaku y el Tigre, Ángel Stanich, Nikki Hill, Aterciopelados, Carlos Sadness, The Horrors, Niños Mutantes y Triángulo de Amor Bizarro, para finalizar con una sesión de dj a cargo de Sr. Fiuza.

La fiesta continuará hoy con Novedades Carminha y Carlos Jean como artistas invitados. Pero además el cartel incluye a Say My Name, Rufus T. Firefly, Mateo Kingman, Zocu 103, Kase. O o Asian Dub Fundation o DNegâo & Seletores de Frequência. Para mañana, la despedida vendrá de la mano de otro habitual, Xoel López. Tampoco estará solo. Por el escenario subirán grupos como Fizzy Soup, Igloo, Siddhartha, Enric Montefusco, Depedro, Quique González, Leiva, Porter, Orkesta Mendoza, Yall e Instituto Mexicano del Sonido.

Todo una propuesta para un fin de semana de verano. Y como requiere un evento de estas características no podía faltar la atmósfera festivalera con una zona de acampada junto al río. Graffitis, música improvisada entre las tiendas y algún que otro baño en el río completaron un ambiente de fiesta en una de las citas imprescindibles del calendario estival.

Sin embargo, PortAmérica, aunque en nueva ubicación, conserva la faceta que lo hizo diferente: la curiosa combinación entre música en directo y cocina. Así, el chef gallego Pepe Solla será de nuevo el encargado de dirigir las sesiones sobre gastronomía, el “showcooking”, que tendrá lugar cada día en el auditorio municipal de Caldas, muy cerca del recinto del festival. Julio Soutomayor, Daniel Guzmán, Javier Olleros, Yayo Daporta, Héctor López, Lucía Freitas y Pablo Pizarro son algunos de los nombres que debatirán de cocina.