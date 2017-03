“La industria de vigo pasa por un momento clave porque se desangra y nadie lo ve”

Hace 16 años que dio el paso para ser delegado de CC OO en GKN y ahora asume la responsabilidad de Industria en Vigo. Lidera una ejecutiva de 14 personas que se repartió ayer las responsabilidades. El sindicato de Industria de CC OO de Vigo tiene 400 delegados y representa a 32 sectores industriales.

¿Qué tal los primeros días al frente de de la sección más fuerte de CC OO en Vigo?

De reunión en reunión. Reunión de seguimientos de convenios de empresas, reunión con los astilleros para conocer la situación del naval, negociación de convenio en mi empresa y luego de la ejecutiva para conformar las responsabilidades.

¿Qué objetivos se ha marcado para este mandato?

Tengo la difícil tarea de intentar sustituir a Ramón Sarmiento, que por capacidad y dedicación lo consideramos un superdotado, y la única manera es haciendo un equipo de trabajo que sea capaz de atender a las necesidades del sindicato. Tenemos más 400 delegados así que otro objetivo será conocerlos a todos, sus empresas y los problemas de cada una de ellas. Con muchas ganas.

¿Qué salud tiene la industria de Vigo?

Está pasando un momento clave porque se está desangrando y nadie lo ve. Esto nos va a llevar a una muerte industrial en el corto o medio plazo y nadie dice nada.

¿Unos sectores más que otros?

En general hay ciertos elementos que juegan a favor de todos los sectores como comunicación y transporte. Ya vemos lo que pasa con el transporte marítimo, estamos en una esquina de Europa y si no tenemos unas comunicaciones que permitan importar y exportar con fluidez sin que suban los costes de logística nos encontraremos que nuestra industria ya tiene una carencia. Si a eso le sumamos las políticas del país vecino, que está incentivando una competencia desleal a Galicia, provoca que haya una corriente clara de inversión que se desvía a ese país y lejos de ser un conjunto la región norte pues solo están ganando unos. Y ya no solo en el sector de componentes de automóvil, sino en todos los sectores industriales.

¿Y el naval?

Veníamos de una época muy boyante y después de una denuncia por competencia desleal de Holanda, que deja en el aire la seguridad jurídica del tax lease que al final es juzgado y condenado, se produjo una caída importante y aunque hay algunos signos de que algo vamos andado es más para subsistir que para crecer. No estamos en los niveles de fabricación y empleo de los años anteriores a la denuncia del tax lease. Y todo empezó con una denuncia por competencia desleal. Hay que jugar en la UE todos con las mismas reglas.

¿Qué puede aportar el sindicato de Industria de CC OO a este panorama?

La necesidad de un frente común y unitario de defensa de nuestra comarca y nuestra región y eso pasa por tener voluntad sindical y política de sentarnos todos juntos y defender nuestra tierra. Recuerdo esa famosa revolución que hubo en Francia a raíz de los rumores de que uno de sus modelos de coches se podría fabricar en otra región, incluso se apostaba por Vigo, y no sólo los trabajadores, los ciudadanos y los políticos se pusieron a defender lo suyo y se quedaron con el modelo. Eso es un ejemplo de lo que debemos hacer.

¿Cuál es el principal problema de los trabajadores en este momento?

Aprovechándose de la crisis, las empresas ahora están insaciables y no están en disposición de devolverle al trabajador lo que le han quitado en estos años. Esto vuelve a arrancar económicamente pero solo para unos. n