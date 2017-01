La importancia de tener un negocio online

Todos hemos oído alguna vez la frase que dice: “si tu negocio no está en Internet, es que no existe”. Si bien es cierto que no es una cita 100% acertada, ya que en la actualidad existen muchos negocios offline a los que les va muy bien, lo cierto es que los negocios que tengan una tienda offline, pero no online, se están perdiendo una buena parte del pastel.