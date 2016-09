Hidalgo nombra a su hijo Javier consejero delegado de Globalia

Según publica El Confidencial.

El presidente del grupo Globalia, Juan José Hidalgo, ha nombrado a su hijo Javier nuevo consejero delegado ejecutivo de la compañía, que aglutina a la aerolínea Air Europa o a la agencia Halcón Viajes, entre otras mercantiles vinculadas al sector turístico.

Hidalgo crea un puesto que no existía y sitúa en él a su hijo, que hasta ahora ocupaba el cargo de director general del conglomerado.

Javier Hidalgo, el único de los vástagos de Hidalgo que no tiene acciones de la compañía —las vendió todas a Abel Matutes—, asume de este modo labores que en principio deben ser más ejecutivas y que podrían ir apartando a su padre de las labores del día a día. No en vano, el aún presidente de Globalia cuenta ya con 75 años a sus espaldas.

La dirección general de la compañía será ocupada a finales de octubre por Pedro Serrahima, impulsor de PepePhone, mercantil que nació como filial de Globalia y que en 2012 pasó a manos de Javier Hidalgo y el grupo Atento, que el pasado abril vendieron a MásMóvil el 100% de las acciones por 158 millones de euros. El papel jugado por Serrahima en la venta de la compañía telefónica fue muy bien valorado por los directivos de Globalia, que premian así la tarea del que fuera director ejecutivo de la compañía telefónica.

Javier Hidalgo vendió las acciones que tenía, que representaban el 5% del total de Globalia, al empresario balear y exministro Abel Matutes en abril de 2013. A pesar de desprenderse de su participación, el ahora consejero delegado continuó como director general del grupo turístico. Sí continuaron manteniendo sus acciones las otras hijas de Juan José Hidalgo, que siguen siendo propietarias a día de hoy.

El ascenso del hijo de Hidalgo se produce a propuesta del propio presidente de la compañía, según explican fuentes de la propia empresa, que han confirmado tanto la intención de la empresa de nombrar a Javier consejero delegado como la de aupar a Serrahima hasta la dirección general del conglomerado de mercantiles vinculadas al sector turístico.

Los nombramientos en el seno de Globalia tienen lugar después de que la venta de la compañía al grupo chino HNA se torne prácticamente descartada, dado que este último no termina de desembolsar cantidad alguna para concretar la operación. El Ministerio de Fomento advirtió a la mercantil de Hidalgo de que las autoridades comunitarias exigen que Air Europa garantice su estructura bajo bandera española y no entregue el control al gigante asiático, condición que paralizó la señal que tenían pendiente de entregar los chinos como primer pago.