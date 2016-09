Hacienda inspecciona a las filiales de Apple en España

n n n La Agencia Tributaria tiene bajo inspección las declaraciones del impuesto sobre sociedades, del IVA e impuesto sobre la renta de no residentes de las filiales de Apple en España, Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia, entre 2009 y 2012.

Según consta en las últimas cuentas depositadas por ambas empresas ante el registro mercantil a principios de verano, las declaraciones de estos tres impuestos en distintos periodos de 2009 a 2012 "están siendo objeto de inspección por la Administración Tributaria".

"Mientras que el resultado de la inspección fiscal no se puede estimar con seguridad, la sociedad no tiene conocimiento de ningún pasivo adicional por este motivo", añade Apple en las cuentas de ambas sociedades correspondientes a su último ejercicio fiscal, concluido en septiembre de 2015.

En cuanto a las números de estas firmas, Apple Retail Spain -que empezó operaciones en 2009 y engloba la actividad de las 11 tiendas de la firma en España- declara facturar 304,6 millones, un 49 % más que los 218 millones de 2014, y unos beneficios de 3,7 millones de euros, un 60 % más que los 2,3 millones de 2014. En cuanto a Apple Marketing Iberia -que comenzó operaciones en 1985- refleja en ese ejercicio 2015 un beneficio de 4,1 millones, un 41 % más que los 2,9 millones de un año antes; mientras que los ingresos ascendieron a 27,6 millones frente a los 19,8 millones de un año antes, un 39 % más.

Fuentes de Hacienda rehusaron ayer facilitar información sobre el curso de las investigaciones tributarias, aunque sí recordaron que las inspecciones no presuponen que se haya cometido algún fraude.

el “no" de Irlanda

La CE concluyó esta semana que Irlanda concedió beneficios fiscales "ilegales" al gigante tecnológico por valor de 13.000 millones de euros, lo que habría permitido a Apple "pagar significativamente menos impuestos que otras compañías". El Gobierno irlandés acordó ayer recurrir ese dictamen y presentará una apelación a la decisión de la Comisión Europea. Un portavoz del Ejecutivo irlandés informó de que los términos de la apelación ante Bruselas serán redactados por el procurador general y remitidos para su aprobación el próximo miércoles por el Parlamento .

El ministro de Finanzas, Michael Noonan, subrayó tras la reunión que la decisión de contestar el dictamen de Bruselas "se ha decidido por unanimidad" de los miembros del Ejecutivo. "Creo que hay algunos principios muy importantes en juego en este caso y que es esencial para defender los intereses de Irlanda presentar ante los tribunales una sólida demanda legal", dijo Noonan tras la reunión del Gobierno.

El ministro irlandés, que el pasado martes ya había expresado su disposición a apelar la decisión de Bruselas, reiteró que en el caso de Apple se pagaron todos los impuestos y no hubo ayudas de Estado.

"La cantidad completa de impuestos fue pagada en este caso y no se proporcionaron ayudas de Estado. Irlanda no dio un trato fiscal favorable a Apple", aseguró Noonan.n