“Hablan de recuperación pero en la negociación la patronal dice que no existe. ¿Quién miente?”

FICA UGT Vigo (Federación de Industria, Construcción e Agro) celebró hace un mes su congreso constituyente, que puso al frente a Ana Belén Valiño Alonso (Vigo, 1972) y otras dos mujeres en los puestos más relevantes de la federación. FICA engloba a los sectores de las antiguas federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA) y de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG). Ana Valiño es trabajadora de PSA Vigo y secretaria general de la sección sindical de UGT en PSA Vigo.



¿A qué responde esta reestructuración dentro de la federación del metal que ahora es FICA?

Se trata de ajustarse al nuevo modelo de sociedad y a lo que los trabajadores nos demandaban. La crisis afectó tanto a empresas y trabajadores como a los sindicatos, entonces considerábamos que había que reorganizarse para adelgazar las estructuras y destinar los recursos hacia las empresas, los afiliados y los delegados.



¿Cuál el papel del sindicato moderno dentro de las empresas?

Lo principal es dar asesoramiento y cobertura tanto al afiliado como al delegado. Estamos en una época muy complicada dentro de la negociación porque venimos de atravesar una crisis económica y financiera importante y hoy en día nos están vendiendo que ya hay una recuperación. Pero en la negociación en las empresas y en las mesas sectoriales lo que nos está trasladando la patronal es que no existe tal recuperación. ¿Quién está mintiendo aquí? Nuestro papel ahora es fortalecer la negociación. Tenemos que acabar con los trabajadores pobres y tenemos que volver a conseguir que se genere empleo estable y de calidad. Por otro lado estamos viendo como empresas multiservicio están penalizando a estos trabajadores, así que tenemos que hacer mayor incidencia sobre este modelo de empresas, que están perjudicando el mercado laboral.



¿Cómo está viendo la negociación colectiva? ¿Se están recuperando salarios?

Nosotros estamos peleando para que se recupere el poder adquisitivo. Eso es la base de la negociación y después intentar incrementar los salarios. Porque cuanto más crezcan los salarios más poder de compra tiene el trabajador.



En el metal están inmersos en la negociación del convenio de la provincia pero no termina de cerrarse.

Cuando el que tienes enfrente quiere ralentizar las negociaciones, porque es una práctica habitual, no nos queda otra que seguir. Reivindicamos una negociación rápida y ágil pero no a cualquier coste.



En UGT Vigo tienen nuevo secretario comarcal ¿cómo ha visto el proceso?

Se alargó demasiado. Todos tenemos que hacer un análisis de lo que ocurrió aquí y trabajar juntos para posicionar a la UGT en el sitio que le corresponde dentro de la sociedad. Desde FICA Vigo vamos a trabajar para que se consolide este proyecto.