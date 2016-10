Grupo PSA reduce sus ingresos un 2% este año, hasta 39.183 millones

n n n El grupo PSA registró unos ingresos de 39.183 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 2,17% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, que fueron 40.052 millones.

Este resultado se debió, principalmente, a la caída en la facturación de la división de automóviles, que ingresó 26.732 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,65% menos.

La división de Faurecia mantuvo estable su facturación respecto a las mismas fechas del pasado ejercicio, al ingresar 13.773 millones de euros, un 0,27% menos. La facturación de otros negocios registró pérdidas por valor de 1.322 millones de euros hasta septiembre, similares a las del año pasado.

En el tercer trimestre, la facturación del grupo cayó un 5,09%, hasta 11.404 millones de euros, y los ingresos de la división de automóviles disminuyeron un 6,33%, hasta los 7.542 millones de euros.

Las ventas de la división de Faurecia se situaron en 4.241 millones de euros, con una caída del 1,89%, mientras que las de otros negocios registraron pérdidas de 379 millones de euros.

"Las palancas del plan "Back in the Race", especialmente la fijación de precios y la reducción de costes, nos hacen estar seguros de que alcanzaremos los objetivos del plan "Push to Pass", a pesar de un entorno externo más desafiante, particularmente en el ámbito de los tipos de cambio", apuntó el jefe financiero del grupo PSA, Jean-Baptiste de Chatillon.

A la espera de los lanzamientos de nuevos modelos, las ventas cayeron en Europa (-4,3%) y en China (-16,5%). En América Latina progresaron un 22,6% y en Africa y Oriente Medio el alza de volúmenes responde a las ventas de Irán bajo licencia Peugeot.

El plan "Push to Pass" fija entre sus objetivos un crecimiento del 10% de la cifra de negocios del Grupo entre 2015 y 2018, además de otro 15% suplementario hasta 2021.

En 2016, el Grupo espera un crecimiento del mercado del automóvil del orden del 6% en Europa y del 15% en Chine, pero un descenso del orden del -6% en América Latina y del -15% en Rusia. n