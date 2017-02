El grupo PSA montará vehículos en Kenia a partir del año 2017

nnn El Grupo PSA y Urysia firmaron un contrato para ensamblar vehículos de la marca Peugeot en Kenia. Este proyecto de montaje se iniciará en junio de 2017 con un volumen anual de más de 1.000 unidades para cubrir las necesidades del mercado de Kenia.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia, de Kenia en Nairobi, con la presencia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta; el ministro francés de Economía y Finanzas, Michel Sapin; Claude Mwende, CEO de UrysiA; y Jean-Christophe Quémard, director de la región de Oriente Medio y África del Grupo PSA.

Urysia es el importador y distribuidor de la marca Peugeot en Kenia desde 2010.

La producción en ese país africano comenzará con el Peugeot 508, seguido por el nuevo Peugeot 3008 SUV.

Desde PSA explicaron ayer en una nota que este acuerdo forma parte del plan estratégico de crecimiento rentable "Push to Pass" y encarna la ambición del grupo expandirse internacionalmente.

Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, aseguró que "los vehículos Peugeot siempre han sido fuertes, duraderos y fiables. Estamos orgullosos de su regreso a casa", precisó, en relación con el montaje de los vehículos Peugeot en Kenia entre 1974 y 2002.

Jean-Christophe Quémard añadió que "esta implementación en Kenia es parte de la estrategia a largo plazo del grupo para aumentar las ventas en África y el Oriente Medio, con el objetivo de vender un millón de vehículos allí en 2025", explicó. Además agregó que "estas capacidades de producción locales servirán a los mercados de la región para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y las características específicas de cada país", concluyó.

Precisamente hace sólo unos días el Grupo PSA y CK Birla firmaron un acuerdo de joint-venture para producir y vender vehículos en India en el horizonte de 2020. Este acuerdo representa una etapa clave en el desarrollo del Grupo PSA en India, uno de los pilares de su plan de crecimiento estratégico "Push to Pass " establecido por su presidente, Carlos Tavares. La capacidad inicial será de 100.000 vehículos al año.

Las ventas del Groupe PSA progresaron en 2016 por tercer año consecutivo, con un 5,8% más y superando los tres millones de vehículos.

En el marco de su plan estratégico de crecimiento de "Push to Pass", el Grupo PSA inició en 2016 una ofensiva mundial que prevé 121 lanzamientos regionales de aquí a 2021, dos de ellos corresponden a la planta de Vigo, los modelos conocidos por sus nombres industriales K9 y el V20. n