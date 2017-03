GM deja Europa coincidiendo con el proteccionismo en EEUU

La retirada de General Motors (GM) de Europa con la venta de su filial Opel/Vauxhall ocurre en un momento en el que el nuevo Gobierno del presidente Donald Trump critica los acuerdos de libre comercio y fomenta medidas proteccionistas.

La venta de Opel/Vauxhall se produce pocas semanas después de la entrada en la Casa Blanca de Trump, lo que para algunos no se trata de ninguna coincidencia. No en vano, la venta de su filial europea ya fue considerada seriamente en 2009, cuando General Motors se declaró en suspensión de pagos, como forma de evitar la desaparición de la compañía en medio de la gran crisis financiera que azotó Estados Unidos.

Para resucitar y recibir decenas de miles de millones de dólares de ayudas públicas, General Motors se desprendió de cuatro marcas (Pontiac, Saturn, Hummer y Saab). Pero decidió mantener Opel/Vauxhall.

Y a pesar de que Opel no ha reportado beneficios para GM desde el año 2000, el fabricante estadounidense ha mantenido la compañía germana, y su hermana británica Vauxhall, hasta ahora.

La razón oficial de que GM haya decidido aceptar la oferta de PSA por Opel/Vauxhall fue explicada durante la conferencia telefónica que los directivos de General Motors mantuvieron con analistas financieros el mismo día que se anunció el acuerdo con el grupo francés.

Mary Barra, la consejera delegada de GM, y Dan Ammann, el presidente del consejo de administración la empresa, repitieron que era el momento "adecuado" para la venta porque no consideran que el mercado europeo, el mayor del mundo, sea lo suficientemente atractivo.n