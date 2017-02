Gas Natural Fenosa gana 1.347 millones en 2016

Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de 1.347 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 10,3% respecto al año precedente, según ha informado este miércoles el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ha destacado que el resultado está en línea con lo previsto en la Visión Estratégica 2016-2020 que presentó el pasado mayo y que prevé situar el resultado neto entre 1.300 y 1.400 millones de euros en 2016 y 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 4.970 millones de euros, con un descenso del 5,6% respecto de 2015, una vez discontinuado el negocio del gas licuado del petróleo de Chile. Según el grupo, el Ebitda se vio condicionado por un entorno macroeconómico y energético muy exigente, que afectó muy directamente a la contribución del negocio de comercialización de gas. Además, la depreciación de las monedas latinoamericanas respecto del euro supuso un impacto de 112 millones de euros sobre el Ebitda. La actividad de distribución de gas aportó el 38,4% del Ebitda; la distribución de electricidad el 26,8%; la generación y comercialización de electricidad el 19,6%; y el aprovisionamiento y comercialización de gas el 17%. El resto de actividades sumaron el 1,8% restante, e incluyen la venta de cuatro edificios en Madrid por 206 millones de euros, con una plusvalía neta de 35 millones de euros. Por su parte, el Ebitda de las actividades del grupo energético en España se mantuvo en el ejercicio y representó el 55,5% del total. El 44,5% restante correspondió a las actividades internacionales. DESCONSOLIDA SU FILIAL ELECTRICARIBE. Respecto a su filial Electricaribe, intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 14 de noviembre, el grupo presidido por Isidro Fainé señaló que dejó de consolidar desde el 31 de diciembre pasado a esta compañía en su balance y ha procedido a dar de baja sus activos, pasivos y participaciones no dominantes por un importe neto de 475 millones de euros. De esta manera, la energética reconoce la inversión en Electricaribe, participada en un 85,38% por la multinacional española, como activo financiero disponible para la venta por su valor razonable de 475 millones de euros, similar al valor neto contable. A este respecto, la compañía señala que, dado que Electricaribe es una inversión en instrumentos de patrimonio que no dispone de un precio de mercado cotizado, en la valoración se han aplicado criterios de prudencia valorativa considerando el entorno de incertidumbre existente en el momento actual. Así, Gas Natural Fenosa entiende que el importe final que razonablemente cabría esperar que fuera reconocido por los órganos y tribunales "llamados a decidir en su caso sobre la fijación de un precio o indemnización, conforme al justo valor de mercado, sería superior a este importe". A pesar de esta desconsolidación de Electricaribe en el perímetro del grupo, Gas Natural Fenosa señaló que mantiene la estimación de beneficio neto para 2017 y 2018. 1.001 MILLONES EN DIVIDENDO, UN `PAY OUT` DEL 74,3%. Respecto a la propuesta de dividendo de resultados del ejercicio 2016 que el grupo elevará a la junta de accionistas, supondrá un desembolso de 1.001 millones de euros, cifra similar a la del año pasado y que supone un `pay out` del 74,3%. El pasado mes de septiembre, Gas Natural Fenosa ya pagó íntegramente en efectivo un dividendo a cuenta de los resultados de 2016 de 0,33 euros por acción. Por otra parte, la compañía redujo su deuda financiera neta un 1,4%, hasta situarla en 15.423 millones de euros a cierre de 2016. El 94,6% de esta deuda tiene vencimiento a largo plazo y la vida media se sitúa en 5,2 años. La disponibilidad de liquidez de Gas Natural Fenosa a 31 de diciembre del año pasado era de 10.061 millones de euros, equivalente a todas las obligaciones financieras de más de 24 meses. Las inversiones netas ascendieron a 2.225 millones de euros, con un aumento del 56,5% respecto de 2015, debido principalmente, a la incorporación de dos nuevos buques metaneros y a la adquisición de activos de distribución de propano. En esta partida, destacaron la adquisición adicional del 37,8% de Gas Natural Chile por 306 millones de euros y varias participadas, como la comercializadora irlandesa Vayu. El principal foco inversor de la compañía en 2016 se situó en las actividades de distribución de gas, con el 40,8% del total consolidado. En el ámbito geográfico, las inversiones en España aumentaron el 73,1% y sumaron el 66,4% del total, debido a la incorporación de los citados buques. Las inversiones en el exterior se mantuvieron en 2016 y supusieron el 33,6% sobre el total.