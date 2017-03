García de Paredes tendrá que devolver 5,5 millones de NCG

El Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña ha estimado la demanda interpuesta por parte de NCG Banco, con la intervención del FROB contra el exdirectivo de la entidad Francisco Javier García de Paredes y su esposa, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La jueza declara la nulidad del contrato firmado en diciembre de 2010 por el demandado y le obliga a restituir la prejubilación "blindaje" percibida, condenándolo a reintegrar a NCG Banco la cantidad de unos 5,5 millones de euros.

Esta cuantía se deberá devolver al FROB, que, en su momento, se hizo con el control de la entidad que, posteriormente, Banesco adquirió pasando a denominarse Abanca. En la sentencia, se afirma que se sustituyeron "dos hojas del contrato de 30 de diciembre de 2010" y que no se informó de ese cambio "a la comisión de retribuciones y nombramientos ni al consejo de administración".

Para la jueza "la falsedad de la causa del contrato, el dolo y el error en el que incurren la comisión de retribuciones y nombramientos y el consejo de administración, que confían" en que el contrato de Francisco Javier García de Paredes "está firmado desde el 30 de diciembre de 2010, son absolutamente palmarias". Sostiene también que la resolución del contrato de alta dirección del que fue director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia "nace ya viciado por cuanto que el consejo de administración de la entidad prestó su consentimiento a la suscripción del mismo sin tener un pleno y cabal conocimiento de su contenido".

absolución anterior

En la condena de la Audiencia Nacional a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia Javier García de Paredes fue absuelto después de que la Fiscalía retirara su acusación en la fase de informes del juicio, cuando se ofreció a reintegrar las cantidades cobradas en su caso.

En el juicio, los demandantes pedían que se declarase el nulo el contrato de alta dirección que tenía García de Paredes y, en ese caso, que devolviese las cantidades percibidas. Por el contrario, la defensa del ex director general adjunto de Novacaixagalicia reiteró, como sostuvo también García de Paredes en su declaración, la voluntad de su cliente de devolver parte de estas cantidades.

Sobre el contrato suscrito, tanto el que fue presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela, como el que fue su vicepresidente, Salvador Fernández Moreda, reiteraron que, con la fusión con Caixanova, se acordó equiparar los sueldos de todos los altos cargos y que se les informó, en un consejo de administración de 2010 y en la comisión de retribuciones, del contrato. No obstante, admitieron que no llegaron a ver su contenido.

Por su parte, los que fueran presidente y consejero delegado de Novagalicia Banco, José María Castellano y César González-Bueno, respectivamente, derivaron en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la responsabilidad de que el que fuera director general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, no abonase parte de las cantidades cobradas ilegalmente en la entidad gallega.