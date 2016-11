La gallega Opirata multiplica sus ventas en el Black Friday

El próximo viernes 25 de noviembre es una fecha clave en las ventas de miles de negocios en internet, el Black Friday, que se ha convertido ya en el día elegido muchos clientes para adelantar sus compras de Navidad con descuentos.

En el mundo global de la red una empresa desde Bueu (el polígono industrial de Castiñeiras) también se prepara para el gran “viernes negro” (otra gran fecha importadas de estados Unidos y que se celebra siempre el último viernes de noviembre, el día después de Acción de Gracias). Se llama Opirata.com y es un ecommerce gallego de informática y electrónica con más de diez años de trayectoria en el mercado on line.

La previsión de facturación para el viernes 25 de noviembre de Opirata multiplican por diez la facturación de un viernes normal y durante ese fin de semana el número de pedidos realizados por los usuarios crece exponencialmente, explican desde la compañía.

Las cifras se multiplican

Las cifras hablan por sí solas: más de un pedido por minuto, multiplican por cinco el número de usuarios visitando la web los días previos y multiplican por 30 el número de usuarios conectados en el momento de lanzar la promoción.

Además, desde Opirata explican que el gasto medio on line por usuario durante estas fechas se estima en unos 200 euros por internauta y el sector de la tecnología es uno de los más fuertes en este ámbito y se llevará gran parte de las compras realizadas.

Todo ello implica estar logísticamente preparados “es necesario que toda la infraestructura tecnológica funcione para ser capaces de dar respuesta a la cantidad de usuarios que interaccionan durante ese día y durante todo el fin de semana con la web”, explican.

La cuenta atrás

La hora previa a las doce de la noche es la de la cuenta atrás crucial para la empresa “con todos nuestros técnicos de guardia para que nada falle y los usuarios tengan la mejor experiencia de compra”, explican. Los trabajadores de almacén serán los que trabajarán más duro durante los días siguientes para dar salida a todos los pedidos y cumplir con los plazos de entrega.

El Black Friday es una tradición estadounidense que llegó con fuerza a España en 2014, en 2015 ya estaba en boca de todos y en 2016 ya es una cita consolidada en las tiendas on line.

La firma gallega Opirata comenzó su andadura en el verano de 2002 como un pequeño negocio de venta de ópticos paralelo a la expansión del uso de internet y la llegada de la era digital.

Después de tres años de experiencia de venta física, en el año 2005 se lanzaron al mundo on line con la puesta en marcha de la web opirata.com sin saber siquiera si aquello de internet llegaría a ser lo que es a día de hoy.

Así, se han ido haciendo un hueco en el mundo de la venta on line.

Hoy se han convertido en una web de referencia en España y en Europa.