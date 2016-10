Foro Económico propone cambiar el modelo gallego de innovación

nnn Galicia perdió 1.505 empresas innovadoras en la crisis, el 60%, y se coloca por debajo del promedio de España en cuanto a empresas innovadoras se refiere, 25,82% frente a 28,57%. Además, a las empresas gallegas se le dan mejor las innovaciones tecnológicas, con un porcentaje similar a la media estatal, pero la innovación no tecnológica, la que no se puede comprar con dinero, la que se refiere a organización, sistemas de información o logística (19,86%) está casi cuatro puntos por debajo (23,37%) de la media de España. Junto con ello, la media de inversión en I+D es del 0,87%, ni la mitad que en el País Vasco (2,12%).

Ante este panorama, Foro Económico de Galicia propone un cambio en la innovación gallega y ayer presentó el trabajo “I+D+i empresarial en Galicia, diez mensajes y una propuesta” realizado por el profesor Xosé Henrique Vázquez.

“Parece que todo es una cuestión de dinero, de invertir más en I+D, pero no es así de fácil como poner dinero encima de la mesa”, explicó Xosé Henrique Vázquez. La clave está en que “necesitamos reformas institucionales que afecten al clima de negocio” porque “tenemos un gran potencial para innovar pero está constreñido”, explicó.

En el informe precisa que “necesitamos reformas institucionales que multipliquen el número de ideas, incrementen su atractivo en términos de novedad y garanticen la transformación de sus resultados en innovación”. En concreto, reformas en áreas como las fuentes y condiciones del acceso a la financiación, los costes y trámites asociados al emprendimiento, el grado y la dirección de la formación, la naturaleza del mercado de trabajo, la forma de consumir energía, la selección o la motivación de los tecnólogos e investigadores.

En esta línea, plantea duplicar la inversión en innovación en Galicia, tanto público como privado, pero cambiando el modelo, centrando la innovación en sectores disruptivos (información y conocimiento, reciclaje, logística, organización o marketing) y no obsolescentes, además de aplicar más la inversión a la innovación no tecnológica.

Llama la atención Xosé Henrique Vázquez sobre la Industria 4.0 para evitar automatizar procesos que son ineficientes. “Es necesario incorporar nuevas tecnologías sobre rutinas organizativas previamente optimizadas y en constante mejora”, advierte.

En definitiva “debemos dejar de medir el nivel de compromiso con la innovación exclusivamente por el nivel de gasto público. Hace falta medirla cuando antes por la eficacia de ese gasto, porque en un entorno globalizado las administraciones públicas no deben remar, deben llevar el timón”, concluye. n