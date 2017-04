La flota viguesa celebra la cesión de Francia de 1.200 toneladas de rape

n n n El ministerio de Agricultura y Pesca comunicó ayer que cerró un acuerdo con Francia por el cual el país galo cede 2.200 toneladas de rape y merluza. La flota viguesa valora "muy positivamente" la noticia "a la espera de leer la letra pequeña", en palabras del presidente de la Cooperativa de Armadores, Javier Touza. En primera venta alcanzarían un valor de 10 millones de euros.

Según señala el ministerio, el acuerdo supone "un aumento de 1000 toneladas de merluza y otras 1200 toneladas más de rape para 2017." Este acuerdo se encuadra "en los intercambios que anualmente realiza España con otros Estados miembros, siendo éste el más importante por el volumen de cuotas intercambiadas".

El acuerdo va a permitir "que la flota española pueda aumentar su actividad en aguas comunitarias no españolas, al conseguir mayores cuotas de las dos especies principales que capturan nuestros buques, la merluza y el rape".

Javier Touza explica que el ministerio logró aumentar un 10% respecto al año pasado la cuota que le "araña" a Francia de rape. Recuerda Touza que este país es el que menos rape pesca de la Unión Europea, hasta 42.000 toneladas entre los años 2008 y 2014 del total de 63.000 que no consumió la UE.

Pero, mientras Francia subutiliza estas cuotas que le asigna la Unión Europea, "para nosotros es muy necesaria", incide Touza, pues es una especie fundamental para la flota viguesa. Por ello pide que se insista en la flexibilización de los mecanismos que permiten intercambiar cuotas entre países comunitarios.

El ministerio señala que además se incluyen "minicuotas" de especies como eglefino y carbonero, "de las que España no dispone de cuotas, y que permitirán a nuestra flota capturar estas especies, que hasta la fecha se veía obligada a descartar". Con la obligación de desembarque esto supone un problema, señala Touza, y esta cesión "da cobertura" a la flota viguesa al realizar su labor.n