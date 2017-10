Las firmas agroalimentarias gallegas que exportan ya superan las 1.500

Galicia tiene un gran peso entre las empresas españolas exportadoras del sector agroalimentario. Según los datos del ICEX son 1.522 compañías las que forman parte de este selecto club de las 18.600 españolas, es decir, un 8%, una cifra que está casi dos puntos por encima del peso del producto interior bruto de la comunidad en España. Pero es que además, durante la crisis las empresas del sector han encontrado en la exportación el camino para poder crecer cuando el mercado interno era tan escaso. Así, que esas 1.522 firmas son un 12,8% más que un año antes y un 40% más que al inicio de la crisis.

Con estos datos sobre la mesa, esta semana visitó Galicia la directora de Alimentos y Gastronomía del ICEX, María Naranjo, para poner en marcha un plan que tiene como objetivo que sigan creciendo las exportadoras del sector agroalimentario. “Hemos querido empezar por Galicia porque tiene un potencial exportador muy considerable. Las empresas del sector son muy fuertes y tienen una gran tradición exportadora, pero además en Galicia se dan una serie de condiciones por las que se pueden potenciar algunas de las líneas de trabajo”, explicó María Naranjo, que tuvo reuniones con Anfaco, Conxemar, Turismo de Galicia y el Cluster de Alimentación.

Por un lado se trabajará el eje gastronomía-alimentos-turismo. “Pensamos que Galicia tiene mucho que aportar, tanto las rutas enológicas y productos de excelencia que aporta”, precisó Naranjo.

Otro eje es el de la diversificación de mercados, muy centrado en los países de la Unión Europea. “Lo que queremos trasladar es que tienen que diversificar mercados, que hay vida más allá de la UE y que hay mercados con mucho crecimiento como China o EE UU y otros donde la UE ha firmado convenios, como pueden ser Canadá y Japón, que en los próximos años van a suponer una mina de oportunidades para las empresas del sector agroalimentario porque los aranceles con estos mercados y las barreras no arancelarias se van a reducir mucho y es muy importante que nuestras empresas se posicionen ahí”, subrayó la responsable del ICEX.

Otra línea de trabajo es la de la especialización, porque cada vez más los mercados están demandando productos con mayor valor añadido, por ejemplo en el mercado de productos ecológicos. “España es el país de Europa con mayor superficie cultivada de productos ecológicos y en Galicia hay una enorme superficie y calidad”, recuerda María Naranjo. En este camino también están los productos gourmet.

Y la última línea de trabajo es la digitalización. El verano pasado el ICEX lanzó la tienda Food&Wines from Spain en Amazon, un proyecto pionero que es un corner dentro del portal de ventas en internet donde se vende producto cien por cien español y de calidad. Hay abiertas tres tiendas, la de Alemania y Reino Unido en el extranjero y la de España. “ICEX lo que hace es que las caras campañas de promoción que cualquier publicidad de Amazon exije las va a realizar España y, por otra parte, el hecho de agrupar productos bajo una misma denominación hace que un comprador internacional tenga mucho más fácil acceder”, precisa la directora de Alimentos y Gastronomía del ICEX. También subraya que no es un proyecto cerrado solo a productores, porque por ejemplo si una bodega gallega ya está vendiendo en Alemania, su importador también va a poder vender en Amazon.

“Es abrir un canal nuevo de comercialización para las pymes del sector agroalimentario, que no se pueden quedar al margen del comercio electrónico”, precisa la responsable del ICEX. Ya hay unas 500 referencias, entre ellas productos gallegos también. Pero la iniciativa no se quedará ahí, porque el ICEX ya ha firmado un convenio con JD.com y pronto con Alibaba. “Nuestro objetivo es abrir el mayor número de canales de comercialización y que las pymes puedan competir con las grandes empresas. Poner a disposición de las pymes todo el potencial del comercio electrónico sin que sea una barrera para ellas”, señala María Naranjo.

En este sentido asegura que conserva y vino ya están muy internacionalizados pero que ahora quieren llegar a productos gourmet y ecológicos que tienen una gran respuesta en comercio electrónico. “A todas esas empresas que no tienen grandes producciones también les puede venir bien el comercio electrónico. Tenemos especialistas en ICEX para asesorarlas sobre qué plataforma electrónica les irá mejor”, concluye.