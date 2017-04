Fintech en España, ¿Por qué están creciendo tanto?

El término Fintech es la contracción de finance y technology, y, para describirlo de forma rápida y sencilla, has de saber que es el procedimiento digital por el que va a pasar un individuo para llevar a cabo ciertas gestiones financieras como puede ser abrirse cuentas bancarias online o pedir préstamos por internet. Según estudios recientes, el 53,3% de los clientes españoles, solicitan los servicios Fintech, superando la media que ostenta el resto de países del mundo, la cual se encuentra en un 50,2%. Resulta, por lo tanto, interesante ver por qué razón están creciendo tanto.

Porque los mismos bancos provocan su crecimiento

Resulta que, frente al repentino crecimiento del Fintech, los propios bancos y sus profesionales se han dado cuenta de que no pueden combatir la fuerza digital de la nueva era, por lo que han optado por aliarse y formar convenios con las páginas web que practican dicha estrategia.

Porque podrás pedir créditos de forma rápida y eficaz

Una de las formas que puede tomar el Fintech es la petición de créditos o préstamos. Ésta se hace por página web, y, en ese sentido, existen algunas que te ofrecen microcréditos de forma rápida y sin tener que proporcionar gran número de documentos e informaciones complementarias. Resulta una de las prácticas del Fintech más llevadas a cabo en España, ya que son muchas las familias que optan por estas ayudas debido a su fácil accesibilidad y sus condiciones de devolución tan cómodas y adaptadas. Perfecto para evitar las trabas que ponen los bancos en tu camino.

Porque te aporta un plus de seguridad

Hablamos por supuesto de la seguridad de pago en tiendas online mediante cuentas bancarias como Paypal, las cuales permiten realizar compras o ventas totalmente seguras en internet. Por otro lado, en cuanto a seguros, tienes la posibilidad de contratar seguros vía online de forma económica y sin complicaciones.

Porque los países que más han crecido estos años son los que tienen el mayor índice de utilización del Fintech

Resulta que tanto China como India se sitúan en la cúspide de los países que más han podido desarrollar sus técnicas Fintech, teniendo respectivamente el 84,4% y el 76,9% de población que prefiere este sistema al convencional. No es casualidad que sean países que han implantado nuevas tendencias digitales que han logrado desarrollar su PIB de forma considerable.

¿Aún no has adherido al movimiento del Fintech? Son muchas las ventajas, así que no lo dudes más.