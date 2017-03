Fernández Toxo cede paso en CCOO a nuevas generaciones

El secretario general de CCOO, Ignacio Ferández Toxo, no optará a la reelección al frente del sindicato por decisión personal y propuso para su relevo a Unai Sordo porque considera que es el momento de dar paso a las nuevas generaciones en el proceso de transformación que vive la organización. Sordo, de 44 años, es secretario general de CCOO en el País Vasco, cargo que ocupa desde enero de 2009.

Toxo comunicó oficialmente su decisión durante la reunión extraordinaria mantenida ayer por el Consejo Confederal que, a su vez, ha aprobado la candidatura de Sordo al XI Congreso Confederal, del que saldrá el próximo secretario general de CCOO y que se celebrará entre el 29 de junio y el 1 de julio. "No dejo un sucesor, no dejo un delfín", dijo Toxo, quien defendió que Sordo no es su candidato, sino el del Consejo, que ha aprobado su candidatura por 117 votos a favor, ninguno en contra y sólo seis abstenciones, lo que le da un gran peso "político" aunque no impide que se puedan presentar más candidaturas, siempre que reúnan los avales del 10% que marcan los estatutos.

"Podría haber optado a un tercer mandato, así me lo habían sugerido la totalidad de las organizaciones a través de sus secretarios generales a lo largo de consultas que he hecho en los últimos meses", explicó el dirigente, quien apuntó que la transformación que afronta el sindicato justifica su relevo.

Para ese relevo, CCOO, a diferencia de otras organizaciones, tiene la ventaja de contar con un "buen banquillo", según Toxo, que ha subrayado que ha propuesto a Sordo porque cuenta con el respaldo de todas las organizaciones que lo consideran la persona que reúne las mejores condiciones para seguir fraguando el consenso interno.

Toxo, que abandonará el cargo tras ocho años al frente de CCOO y que en noviembre cumplirá 65 años, ha añadido que aunque se sentía con fuerzas para afrontar un tercer mandato es "muy consciente" de la edad que tiene y por eso ha decidido dar "un paso atrás" y abrir la puerta a las nuevas generaciones. "Terminaría con 68 años y los tiempos exigen dirigentes de otra edad. Unai tiene 20 años menos que yo", afirma Toxo.

La renuncia a la reelección obedece "a una decisión personal muy meditada" y no a "razones personales", reiteró en varias ocasiones Toxo, quien explicó que se debe a su manera de entender el sindicato y el profundo proceso de transformación en el que se encuentra.

Dicho cambio conllevó la renovación de las organizaciones sectoriales y "ahora toca hacer lo propio en las estructuras territoriales", que van a cambiar en su práctica totalidad sus equipos de dirección. "Para mí ha sido un auténtico honor dirigir esta organización", que estaba "muy dividida" y a la que dejo más unida que nunca, dijo Toxo, para quien CCOO no debe renunciar a esa unión si quiere seguir siendo la opción sindical preferida por los trabajadores.

El vasco unai sordo será la nueva cara

Unai Sordo Calvo, de 44 años, que optará a la sustitución de Ignacio Fernández Toxo, lidera el sindicato en Euskadi desde enero de 2009. Nació el 2 de octubre de 1972 en la localidad vizcaína de Barakaldo, es graduado social por la Universidad del País Vasco y, en su juventud, antes de incorporarse a CCOO, trabajó durante en el sector de la madera.

En el ámbito personal, a Unai Sordo, que se siente "muy de Bilbao y del barrio", siente la necesidad de "desconectar" de vez en cuando en el pueblo de su familia materna: Castronuño, en Valladolid.