Feijóo dice que la automoción gallega tiene “una década despejada”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, restó importancia ayer a la deslocalización de empresas de la automoción a Portugal y defendió, en el Parlamento, las actuaciones del Gobierno gallego en el sector. Aseguró que "tiene futuro, como mínimo la próxima década despejada".

Para desmontar los argumentos de sindicatos y partidos de la oposición sobre el "dumping" portugués para captar empresas de automoción, Feijóo avaló con datos que en Galicia va todo bien. Así avanzó los datos del sector en 2016, que se conocerán el mes que viene, ejercicio con entre un 5 y un 8% de incremento de la facturación y un 10% de empleo, 2.000 nuevos trabajadores.

Núñez Feijóo respondió a una pregunta del portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, "Usted me puede preguntar por el futuro de la industria auxiliar porque Galicia obtuvo 3 nuevos modelos en PSA en Vigo. Si no los hubiera me estaría preguntando sobre el desmantelamiento de PSA", replicó el presidente gallego, que incidió: "Porque a PSA le sobraban opciones para estas nuevas furgonetas".

Durante su intervención insistió en que la automoción en Galicia tiene asegurada "una década de pedidos" y señaló que cuanto menos dependa la industria auxiliar de una sola marca, por "importante" que sea, como PSA, será "mejor para el sector". Y así defendió que "el 60%" de la producción de la industria auxiliar "ya no depende de esta marca".

En cuanto a la competencia con Portugal, destacó los precios reducidos en polígonos de Mos, Arbo o Pontecaldelas, entre 0,9 euros y 2 euros el metro cuadrado al año por derechos de superficie. Además, aseguró que defenderá las normas de competencia y que discutirán ese tema en la Eurorregión.

En cualquier caso destacó que los empleos y la facturación han aumentado el pasado año, en torno al 10%, y coincidió en la necesidad de invertir en innovación y talento para retener y captar más empleos en el sector.

Al concluir la sesión de control, Ramón Sarmiento, de Comisiones Obreras y Rubén Pérez, de UGT, coincidieron en mostrar su "preocupación" por la situación del sector y por la intervención del presidente gallego, de quien esperaban más porque "parece que no hay problemas" en el sector, señaló Pérez. "Veníamos esperando un pronunciamiento por parte del presidente de tomar conciencia del problema, pero ha hecho un discurso del mejor monologuista de este club de la comedia en el que ha convertido el parlamento", censuró Sarmiento, crítico con que cuestione el diagnóstico "palmario y evidente" de la industria de componentes para la automoción. Mientras "se pierden inversiones y empleo", lamentó, el Gobierno gallego "parece insinuar que renuncia a dar la batalla".