Fandicosta avanza en las obras de su nave y ratifica que seguirá en solitario

nnn Fandicosta comenzó hace un mes con la reconstrucción de la nave que perdió en el voraz incendio del año 2016 y ratifica que continuará en solitario pese al interés del fondo de inversiones Portobello, actual dueño de Iberconsa, de hacerse con la frigorífica de Moaña. Es el propio presidente del grupo, Ángel Martínez Varela, el que explica a este diario claramente la situación: "No hay absolutamente nada, no hay acuerdos, no hay operaciones". A día de hoy, señala Martínez, "no hay contactos aunque en el sector esté extendísimo el rumor".

El presidente del grupo radicado en Moaña señala su interés por recuperarse del incidente aunque entiende que al haber "empezado la construcción de la nave", se "fomenta la especulación", señala Martínez Varela. Él asegura también que ayuda la tensión que han creado los fondos asiáticos en su interés por adquirir empresas sólidas del sector de consumo alimentario, lo que define como "un caldo de cultivo"para que salgan este tipo de operaciones.

En todo caso, el presidente de Fandicosta señala que, a día de hoy, lo que hay sobre la mesa es un plan de reconstrucción, hecho por los ingenieros de Fandicosta.

Nueva nave

Fandicosta adjudicó a la empresa viguesa Civis Global las obras de reconstrucción de la nave que ardió en Moaña en mayo del año pasado. Estas arrancarán en abril y en tan solo 10 meses estará lista para volver a producir.

La nueva nave tendrá 8.000 metros cuadrados y unos 15 metros de altura. Como novedad, incorpora 12 muelles para la carga y descarga de productos. También se ampliarán las naves colindantes, la "B y C". Civis Global tiene experiencia en este tipo de obras pues reparó la nave incendiada en Beiramar que ahora pertenece a Frigalsa y Atunlo.

Estará centrada en la actividad de almacenamiento frigorífico, logística y oficinas centrales. Las nuevas instalaciones permitirán optimizar estas actividades y prestar un mejor servicio a nuestros clientes. La inversión estimada en base al proyecto es de 10,3 millones aproximadamente.

La nave de Fandicosta ardió en mayo del 2016 y en tan solo cuatro meses la empresa ya estaba practicamente lista para iniciar la construcción de la nueva nave con la recuperar la producción. Los trabajos de ingeniería y despacho se iniciaron en julio y en septeimbre ya habían hablado con los proveedores para acordar la descarga de producto.n