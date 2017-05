El expresidente de la CAM no tenía conocimientos financieros

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo, aseguró ayer en el juicio contra él y otros siete antiguos directivos que hasta quince días antes de la intervención ignoraba que hubiera problemas en la entidad, ya que carecía de conocimientos técnicos y financieros.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Crespo insistió en que como presidente no ejecutivo fue "un mero instrumento" y que no necesitaba saber de cuestiones relacionadas con la contabilidad o las finanzas, campos que además no le "gustaban".

Durante el interrogatorio aseguró que siempre se fio del criterio de otros directivos, algunos "con más de 35 años" de experiencia de los que "no tenía por qué dudar". Entre ellos, destacó a los ex directores generales, también acusados y que declararon ayer, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que solían presentarle documentos sobre el estado de la entidad que firmó "de buena fe y con confianza" al tratarse de "excelentes técnicos" que "no preguntaban nada" ya que su opinión "no les servía".

Por su parte el que fuera director general de la CAM entre 2001 y 2011, Roberto López Abad, respondió ayer que la entidad "no era lo peor de lo peor" como insinuó el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez". El exdirectivo defendió la solvencia de la entidad alicantina y dijo que la auditora KPMG,que llevaba trabajando con la caja 19 años, "auditó las cuentas" y las admitió "sin salvedad".