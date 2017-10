empresarios no somos piratas con un parche en el ojo”

También es diácono permanente en la archidiócesis de Madrid. El lunes presenta en el Círculo de Empresarios (20 horas) su libro "Solo hace falta ser humilde. Guía con 22 sugerencias para el mundo del trabajo y para la convivencia social" en un acto presidido por el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro.



Una guía con la ética por delante y un título revelador “Solo hace falta ser humilde”. ¿Cómo es esto de ser humilde en el mundo empresarial?

En todos los órdenes de la vida, y el profesional es uno más, la ética es fundamental. En los últimos años se han escrito muchos códigos deontológicos pero hay que volver a los valores de los abuelos: aquello que no se puede contar es que no se puede hacer. Cuando uno no puede contar las barbaridades que se hacen con las personas en las empresas entonces hay que empezar a descontar cosas. Ser humilde no significa nada más que no creerse más que el de enfrente. Las empresas no se dirigen por aclamación ni a mano alzada. Hay alguien que toma decisiones, normalmente alineado con lo que dice el consejo de administración o los que han fundado la empresa, pero se puede hacer creyéndote superior a los demás o se puede hacer pensando que eres igual de persona que los demás, pero tienes otra responsabilidad. Eso es ser humilde.



¿Hay mucha falta de ética en el mundo empresarial?

Lamentablemente sí, pero porque no se ve a los de enfrente como personas, no se pone a la persona en el centro de la organización. No se ve a las personas como individuos que hay que respetar, entonces cualquier cosa está justificada. Por eso hay falta de ética porque no hay criterio para darle la vuelta a las cosas y preguntarte ¿yo querría que a mí me trataran así?

El título define su libro como guía con 22 sugerencias para el trabajo y la convivencia social. ¿Por qué 22?

El mes contable tiene 30 días, 22 de los cuales son laborables. Así que una sugerencia para cada día laborable.



¿Qué considera que debería ser más urgente en la vida de las organizaciones empresariales?

Poner a la persona en el centro. Porque el fin de la empresa no es ganar dinero, es dar un servicio a la sociedad. Eso pasa por ganar dinero, que es importante, pero es un medio. No se pueden confundir medios y fines. Tener cuidado con las apariencias. Las cosas son habitualmente lo que parecen. Saber que el dinero y el poder no justifican todo y que la familia es más importante que tu entorno profesional.



¿Estamos en España lejos de ese modelo en relación con otros países?

Tengo experiencia internacional y en general no hay grandes diferencias. Está el tópico este de que en Inglaterra se les cae el boli a las cinco y viven a dos horas del trabajo y se han levantado a las cinco de la mañana. No es significativamente mejor. En Occidente en general tenemos un gran ídolo que es el dinero y otro que es el poder.



Presentará su libro en un acto organizado por Acción Social Empresarial. ¿Quién es esta organización?

Es una fundación que pertenece a la Iglesia Católica para personas con perfil ejecutivo, directivo o empresario. Para que sepan que tiene un rol dentro de la Iglesia. No todo está permitido y uno no puede hacer lo que le da la gana con su dinero y con su poder. Hay que dar un paso adelante porque directivos y empresarios no somos piratas con un parche en el ojo.