Empleo busca apoyos al nuevo plan de complemento salarial

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social asume que no aprobará gran parte del paquete de medidas acordado con los agentes sociales dirigidas a fomentar el empleo entre los jóvenes, entre ellos el complemento salarial acordado con Ciudadanos, sin contar con el respaldo del PSOE.

Según fuentes del departamento que dirige la ministra Fátima Báñez, únicamente llevarán al Consejo de Ministros estas medidas, y las aprobarán a través de un decreto ley, cuando cuenten con la certeza de que el Congreso no tumbará estas medidas. De hecho, la intención del Gobierno pasaba por aprobar el complemento salarial -que utilizando fondos comunitarios de la Garantía Juvenil aumentará unos 430 euros mensuales los salarios de jóvenes con contrato de formación o aprendizaje- y otras de las medidas pactadas con los agentes sociales, en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre.

Sin embargo, a pesar de contar con el beneplácito de Ciudadanos -el complemento salarial fue una de las medidas pactadas para la investidura de Mariano Rajoy-, el Gobierno quiere contar con el respaldo del PSOE, algo que a pesar del acuerdo con los sindicatos, no tiene por ahora garantizado. Además del complemento salarial, el pacto alcanzado con agentes sociales en materia laboral alcanzaba un nuevo programa de contrato relevo, con medidas para facilitar la incorporación de jóvenes a la empresa y las prejubilaciones, nuevas bonificaciones en la conversión de contratos a indefinido y un Estatuto de prácticas no laborables.

El acuerdo despierta muchas dudas al PSOE en varios de los pactos alcanzados. El más representativo, el del complemento salarial, cruza de hecho, "una línea roja" para esta formación.

Desde el PSOE argumentan que "acabar con los empleos pobres no se soluciona subvencionando el empleo precario", y dudan de los efectos que podría tener este complemento sobre el empleo de calidad. Es más, creen que lejos de cerrar la brecha salarial que padecen los jóvenes menores de 25 años, este tipo de contratos puede incluso agudizarla. Por otro lado, critican que la filosofía de estas medidas parten del pretexto de considerar al trabajador como un coste, y que la cuantía no compute para futuras prestaciones, como la de desempleo o de invalidez en caso de accidente, lo que supone, a su juicio, "tratar a los jóvenes como trabajadores con menos derechos".

Estas discrepancias no son las únicas, ya que elPSOE también se observa con recelo ciertos elementos incluidos en el contrato relevo, como la obligatoriedad de formar por parte del trabajador relevado.