“Hay una disminución del peso industrial y vigo no puede ser solo de servicios”

nnn Amelia Pérez (Moaña, 1970) acaba de ser reelegida secretaria general de la Unión Comarcal de CC OO de Vigo. Es su segundo mandato. Esta trabajadora de Zara llegó al sindicalismo activo en 1999, cuando se presentó para el comité de empresa de la firma textil. De allí pasó a la ejecutiva de Manel Fernández primero y después de José Cameselle y ahora lidera el sindicato en la ciudad.

Segundo mandato al frente de CC OO de Vigo. ¿Qué objetivos se ha planteado?

Más que objetivos son desafíos que hay que abordar, internos y externos. Estamos volviendo a retomar la iniciativa porque entendemos que, ahora que dicen que hay recuperación económica, tiene que llegar a los trabajadores que son los que han pagado la crisis. Lo que estamos reclamando es que se reactive la negociación colectiva, que haya salarios dignos, empleo digno y con derechos. Pero también tenemos desafíos en la ciudad.

¿Qué desafíos ve para Vigo?

Corremos el riesgo de quedar aislados y tenemos una competencia brutal de Portugal, que tiene una estrategia clarísima a nivel industrial que nosotros no tenemos. Nuestro puerto está fuera de ese corredor atlántico, también la salida sur o el AVE. No va a ser algo que percibamos a corto plazo pero sí que hay que resolver en ese corto plazo porque si no esta ciudad puede quedar aislada. El sector de la automoción ha vuelto a crecer y el informe Ardán da datos positivos, pero hay desafíos que hay que abordar para evitar que a medio y a largo plazo esta ciudad pueda desfallecer industrialmente y, por lo tanto, socialmente.

Cómo ha cambiado Vigo en estos cuatro años que cumple al frente de CC OO.

Cuando aterricé en la Unión Comarcal veníamos de una huelga general en la que creíamos que íbamos a poder doblar la rodilla al PP y se empezaban a percibir los primeros varapalos en el naval, que ha sido duro. Pero Vigo también está sufriendo la apuesta de las grandes empresas por instalarse en Portugal. Así que hay una disminución del peso industrial. Hay otros sectores que son importantes pero que al final tienen que ser complementarios, porque esta no puede ser solo una ciudad de servicios. Es un sector altamente precarizado, con una rotación muy alta en el empleo. Lo podría resumir en una frase de un veterano compañero que me dijo que Vigo ya no es el mismo porque no veía las grúas de los astilleros en movimiento. Estamos hablando entre 11.000 y 12.000 trabajadores que hoy son 3.000. Luego también el puerto, que intenta poner el foco en problemas con los trabajadores pero nosotros vemos que al final se utiliza el puerto como trampolín electoral. Así que ciertas decisiones que se han tomado no han sido consecuencia de los trabajadores sino de la gestión de los últimos años. Y así han llegado problemas en el tráfico de cruceros o de contenedores. Pero sin duda, en los últimos cuatro años lo más significativo es la situación menguante del naval, tan importante y potente para esta ciudad.

¿Ha pasado la crisis para los trabajadores?

No. Si un trabajador no llega a final de mes, no ha pasado la crisis. Si un trabajador es pobre porque su salario no le permite unas condiciones dignas de vida y hacer un proyecto de futuro, no ha pasado la crisis. Las empresas están teniendo beneficios pero no se están repartiendo y reclamamos que la riqueza se reparta. Es verdad, estos últimos años cerraron muchas empresas, pero la mayor parte de la crisis la hemos pagado los trabajadores. La gente las sigue pasando canutas y los abuelos siguen sosteniendo a muchas familias.

¿Ha llegado el momento de subir los salarios?

Si. Ha llegado el momento de repartir la riqueza que nos dicen que se está creando. Ahora es el momento de reactivar y pelear por la negociación colectiva. No olvidemos que uno de los objetivos de la reforma laboral del 2012 del PP era cargarse a las organizaciones sindicales y lo más eficiente era cargarse la negociación colectiva. Después de cuatro años sobrevivimos y seguimos peleando.

CC OO está en pleno proceso congresual, ¿hacia dónde camina el sindicato?

Hacia una renovación, a nivel confederal y de Galicia. Se ha agotado una etapa y corren nuevos tiempos. Lo decía Toxo en la rueda de prensa en la que anunció que no volvía a presentarse y es que hay nuevas formas de trabajo, hay que adaptarse, hay un nuevo lenguaje y eso quien mejor lo puede afrontar son las nuevas generaciones.

¿Qué le pareció el anuncio de la marcha de Fernández Toxo como secretario general?

A nivel personal me da pena porque creo que es una persona que tiene mucho que aportar a la organización. Es una persona que genera un respeto, pero también creo que es el momento de un cambio generacional.

¿Cómo debería ver la sociedad a un sindicato moderno?

Lo más importante es que nos vean útiles y necesarios. Que nos sientan cercanos. Al final el sindicato no es un ente, está conformado por trabajadores y trabajadoras que formamos parte de empresas. Yo soy trabajadora de Zara y tengo compañeros que son trabajadores del Concello o profesores o trabajadores de Abanca. Pero es verdad que en los últimos años hemos estado un poco ensimismados. Creo que es el momento de tener más claro que nunca que somos un sindicato de proximidad. La prioridad son los centros de trabajo, nuestros compañeros y compañeras en las empresas y al mismo tiempo somos un sindicato sociopolítico, es decir, no somos una burbuja y tenemos que relacionarnos con el resto de la sociedad y de organizaciones. Esa parte de sensibilidad social, aunque la prioridad es el ámbito laboral, con asuntos como los refugiados, desahucios o pobreza energética. Cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener.

¿Ha habido cambio en su equipo en este segundo mandato?

De la anterior ejecutiva quedamos 11 personas y el resto son incorporaciones nuevas, gente joven y veterana. Entendía que había que hacer un cambio. La mayoría habíamos empezado con Pepe Cameselle y algunos con Manel Fernández y era el momento de que entrara aire fresco.

¿Cómo llegó al mundo sindical?

En mi casa la militancia política y sindical se vivió siempre. Mi padre empezó en la clandestinidad y yo con 18 años me afilié a un partido político y a una organización sindical y ese gusanillo ya lo tenía. Me presenté a las primeras elecciones sindicales que hubo en Zara y luego a partir de ahí cada vez involucrándome más.

¿Por qué eligió CC OO?

Cuando fueron las primeras elecciones sindicales en la empresa fue CC OO quien empezó y en aquel momento valoré dar un paso adelante porque entendía que había que constituir un comité de empresa en Zara, porque las condiciones dejaban mucho que desear. Era el año 1999.

Y luego al sindicato.

Cuando empecé en el sindicato entré en la ejecutiva con Manel Fernández como vocal. Ya fue con Pepe Cameselle que me propuso ser responsable de organización.

¿Y cómo recuerda aquella etapa del inicio?

La etapa de Manel fueron cuatro años y estaba aterrizando. Luego ya con Pepe fui profundizando en la organización. Lo recuerdo con cariño, con mucha complicidad y acabas teniendo amigos en el sindicato. n