El crucero que Barreras hará para Ritz revoluciona la industria auxiliar gallega

El crucero de lujo que el astillero vigués Barreras construirá para la multinacional Ritz-Carlton revoluciona la industria auxiliar gallega, que nunca se había encontrado ante una carga de trabajo similar.

El secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, destaca que de confirmarse este encargo, lo que se realizará el próximo martes en el astillero, "se producirá un hecho histórico en la construcción naval de Galicia y puede conllevar un cambio de mentalidad y de sistemas y modos de trabajo a la hora de ejecutar la construcción".

Esto es debido a que en Galicia no hay experiencia en este tipo de trabajos, por lo que fuentes del sector apuntan por un lado a que Barreras podría recurrir a expertos internacionales, pero también que mantiene contactos con una carpintería de alto nivel ubicada en A Estrada para la habilitación de los interiores.

Por otra parte, Mallón señala que además de la actividad propia del astillero y de su equipo "esperamos que una buena parte de la construcción se realice en colaboración con empresas gallegas", principales afectadas por la crisis que ha vivido el naval en los últimos años. El secretario general de Asime también cree que "este proyecto impulsará una imagen de calidad y de saber hacer para Galicia, tanto para los astilleros gallegos como para la industria complementaria y auxiliar".

Esta construcción incrementará la actividad en el sector "y en un astillero que no estaba ejecutando proyectos en la actualidad, aunque no es sencillo saber en estos momentos cuál será el número de empleos a crear, pero será significativo", opina el secretario general de Asime.

"Está claro que necesitamos ganar dimensión y nivel de actividad para alcanzar al menos el volumen de los años previos a la crisis", concluye Mallón.

Barreras entregará en el 2019 este primer buque de "ultralujo" y el contrato recoge la posibilidad de construir otros dos si el resultado es satisfactorio. La introducción en el mercado de cruceros, copado en Europa por Italia y Francia, abre las puertas a nuevos contratos de mayor valor.

Si bien el astillero vigués nunca ha trabajado en buques de este tipo, sí tiene experiencia en la elaboración de grandes ferrys. Será su primer trabajo desde la entrega del "Reforma Pemex".