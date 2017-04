La creación de empresas se frena y las que nacen son pequeñas y débiles

Este inicio del año 2017 no está siendo muy bueno para la creación de empresas, que en Vigo caen un 23% hasta un total de 171 nuevas sociedades mercantiles constituidas de enero a marzo y en Galicia apenas repuntan un 1,5%, hasta un total de 1.294, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). A ello se suma un panorama que muestra una empresa de nueva creación en general muy pequeña y que nace con gran debilidad.

La inmensa mayoría “son negocios pequeños en los que se arriesga poco capital y, por tanto, refleja la debilidad de las nuevas empresas, con menos capacidad de resistencia”, señala un informe de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

Este documento refleja que el capital desembolsado, una media de 61.700 euros por cada nueva empresa en el mes de enero en Galicia, es muy inferior al suscrito hace un año para la constitución de nuevas sociedades, que era de más de 208.000 euros, un dato que corrobora que se trata de negocios pequeños en los que se arriesga poco capital.

Otro dato a tener en cuenta es que las disoluciones crecieron en enero en Galicia un 40%, con 290 cierres, más de diez puntos por encima de la media española. “El saldo permanece positivo (nacen 151 empresas más) pero el fuerte repunte de las disoluciones, el tercero más alto de toda España, refleja la debilidad de los nuevos negocios, con menos capacidad de resistencia”, apunta el documento.

La construcción se muestra como el sector más frágil en Galicia, ya que se perdieron 81 empresas en enero, seguido del comercio, con 76.

Una ralentización



El informe de la CEP sobre la creación de empresas destaca que en la serie histórica 2012-2016 se crearon en Galicia 3.027 empresas netas, lo que representa un crecimiento del 1,56%, por encima de la media del Estado, del 1,16%. Las provincias de A Coruña (2,17%) y Pontevedra (1,49%) superan la media del Estado. En los años 2013 y 2014 se destruyeron empresas de forma neta, en 2015 creció de forma notable la creación de empresas y en 2016, aunque el saldo es positivo, se nota una ralentización.

La patronal de la provincia precisa que “los datos disponibles del año 2017 nos llevan a pensar que se seguirá la tendencia de 2016, crecimiento moderado”, opina.

La mayoría de este tejido empresarial son micropymes (que tienen de 1 a 9 empleados), que ya representan el 90% de las empresas que están en activo en este momento.

“Uno de los principales obstáculos es la burocracia”, según el presidente de la CEP

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, constata que “el tejido empresarial se fundamenta cada vez más en pequeñas empresas, con poca estructura e inversión” teniendo en cuenta que el peso de las microempresas creció del 87,8% en 2008 al 90,4% en 2016, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.

Para Cebreiros esta realidad del tejido empresarial “afecta a la productividad y a la competitividad de la economía española y exige un tratamiento diferenciado a los problemas o a las iniciativas relativas al sector empresarial”.

Dentro de las empresas que desaparecen, “la mayoría han sido jóvenes creadas en los tres años anteriores, lo que pone de manifiesto la elevada mortalidad que llevan asociada los nuevos proyectos empresariales en sus primeros años de vida”, refleja el presidente de la patronal de la provincia.

Para Jorge Cebreiros “hay que favorecer la supervivencia empresarial asegurando que las empresas no desaparezcan por causas ajenas a la propia viabilidad de sus negocios”. En este sentido destaca que “uno de los principales obstáculos” para poner en marcha un negocio “tiene que ver con la burocracia”. Así que ve fundamental “facilitar y reducir los costes de la constitución de empresas eliminando los trámites innecesarios o repetidos” que en la actualidad son unos 16 trámites generales, 3 según actividad y 6 si se contratan trabajadores, mediante permisos, licencias y autorizaciones.

El presidente de la CEP explica que “la fiscalidad es otro de los principales factores” a tener en cuenta y opina que “debería ser una prioridad económica asegurar que las condiciones de acceso a la financiación no constituyan una barrera para las nuevas iniciativas empresariales, ni un factor de riesgo para la supervivencia empresarial”, señala.

Finalmente considera que “en muchos casos falta una correcta aplicación del mecanismo de segunda oportunidad para tratar de garantizar que un fracaso en los negocios no cause un empobrecimiento o una frustración que disuadan al empresario de comenzar un nuevo proyecto”, concluye. n