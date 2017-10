Convocatoria de huelga con preocupación entre trabajadores

La factoría de Vigo del Grupo PSA cerró el mes de junio 5.430 trabajadores y las opiniones son muchas entre una plantilla tan alta. Los sindicatos CIG y CUT, minoritarios en el centro, presentaron ayer una convocatoria de huelga para los sábados que quedan de octubre y todos los de noviembre, por el problema en el reparto de la carga de trabajo que ya viene de mayo. Desde CC OO "compartimos el diagnóstico pero no la solución", señala Santiago Comeseña; la UGT la considera "desproporcionada" en palabras de Ana Belén Valiño y el SIT, sindicato mayoritario, va más allá: "los trabajadores nos trasmiten su preocupación por esta acción", señala Ana Reigosa, su secretaria general.

La huelga convocada por los sindicatos CIG y CUT empezará este sábado, día 14, ante la "grave situación" que sufren en la factoría por las "cargas de trabajo abusivas"; y será un paso previo a una consulta abierta para que los empleados decidan "si quieren tomar medidas más drásticas". Xoán Xosé Bouzas Aboi y Manolo Domínguez, por parte de la CIG, y Ricardo Castro y Vitor Mariño, por parte de la CUT, criticaron que en el último año se han perdido más de 300 empleos indefinidos, y, aunque se han contratado eventuales, en el cómputo global se han perdido 162 puestos de trabajo. En este sentido, han denunciado que "el trabajo se reparte entre los trabajadores" que quedan.

Ana Reigosa (SIT) explica que ambos sindicatos no comunicaron esta convocatoria "en el pleno del comité de empresa del viernes" y que no parece coherente porque "no hemos observado que la empresa haya roto el diálogo". Reigosa incide además en que "no hay bloqueo" y que se están tomando medidas.

Ana Belén Valiño (UGT) ve la huelga como medida desproporcionada y explica que su sindicato pide poner el foco en la organización de los nuevos modelos que marcará las relaciones laborales en los próximos ocho años.

Santiago García (CC OO) ve insuficientes los avances de la empresa pero que la huelga no va ayudar a que se tome más rápido una solución.n