El convenio en Pescanova está aún pendiente de correcciones

nnn El convenio laboral en Nueva Pescanova sigue teniendo problemas, aunque en esta ocasión no tiene que ver con un conflicto entre trabajadores y empresa, como sucedió a inicios de este año cuando la empresa más grande Redondela fue a la huelga. El preacuerdo de convenio se firmó el 27 de abril tras una negociación que se prolongó de madrugada.

La Xunta, en su revisión del documento, detectó errores gramaticales en la redacción. En los artículos 2 y 15, referidos a la contratación y la comisión paritaria, se encontraron fallos de concordancia de género, que excluía a las mujeres del texto. Sin mayor problema, sindicatos y empresa resolvieron con un nuevo redactado, esta vez más cuidadoso.

Lo que en cambio está llevando más tiempo, aunque los sindicatos consultados -UGT y CUT- afirman que se cerrará esta semana sin mayor problema, es otro error del que nadie se dio cuenta. Fueron los trabajadores, al cobrar sus nóminas, quienes se dieron cuenta de que ingresaban menos por las horas veladas o extras que realizaban los sábados.

El conflicto en Nueva Pescanova tuvo tanto calado que los sindicatos se centraron en llegar a un acuerdo en materia salarial y de contratación. La empresa, sin negociarlo en la mesa -aseguran los sindicatos-, redujo la compensación de las horas veladas, que pasaron de un 200% a un 175% de la hora trabajada. Ahora las partes trabajan para solucionar este inconveniente, con la buena voluntad de ambas de cerrar definitivamente, ahora sí, el convenio colectivo de la empresa. "Está bastante avanzado", explica Ignacio Couñago, delegado sindical de la UGT.

No obstante este delegado recuerda a los trabajadores que los sindicatos no comparten que se hagan horas veladas porque se llegó a un acuerdo para crear más empleo en un cuarto turno de trabajo.n